Freedom – Oltre il confine torna in prima serata su Retequattro. Roberto Giacobbo è pronto per una nuova imperdibile puntate del programma di avventura, scoperta ed indagine. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni della puntata in onda martedì 4 giugno 2019.

Freedom oltre il confine puntate: martedì 4 giugno 2019

Martedì 4 giugno 2019 andrà in onda la terza puntata di Freedom Oltre il Confine, il programma di divulgazione scientifica condotto da Roberto Giacobbo.

Questa settimana il viaggio di “Freedom” arriva a Castel del Monte considerato l’edificio più bello lasciato dall’Imperatore Federico II di Svevia. Giacobbo per l’occasione ripercorre per i telespettatori le varie ipotesi circa la natura dell’edificio pugliese facendo delle esclusive rivelazioni con una grafica in 3D.

Giacobbe poi si occupa di Andrea Palladio, considerato il padre dell’architettura americana. Un artista unico nel suo genere. Non solo architetto, ma anche uno degli scenografi più importanti del Rinascimento italiano che ha realizzato diverse opere per la città di Vicenza. Se si conoscono le sue opere, poco si sa sul suo conto. Per esempio non si conosce il motivo della sua morte né tantomeno il volto, ma il lavoro della Polizia Scientifica forse è riuscita a scoprirlo.

Freedom oltre il confine, da Napoli a L’Aquila

Il viaggio di Freedom prosegue poi verso il Complesso di San Domenico Maggiore di Napoli. Durante la puntata verrà mostrato ai telespettatori il crocifisso che parlò a San Tommaso d’Aquino e si ripercorre la storia di Giordano Bruno, uno dei filosofi più controversi della storia. Non solo, Giacobbo è pronto a raccontare anche di alcuni possibili legami di una tradizione egizia che vorrebbe il Complesso di San Domenico Maggiore parte di un triangolo dei misteri con la Cappella di San Severo e la statua del Dio Nilo.

Da Napoli poi a L’Aquila. A dieci anni esatti di distanza dal terribile terremoto che ha colpito la città, Roberto Giacobbo entra in un palazzo storico, dove ancora non sono iniziati i lavori di ricostruzione. Altre opere sono state restaurate dopo quel tragico giorno come la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, che sarà mostrate al pubblico.

Spazio poi ad una storia insolita, quella di Dorothy Eady, una donna inglese nata nei primi anni del ‘900 che ha dichiarato per tutta la sua esistenza di essere la reincarnazione di una donna vissuta nell’antico Egitto durante il regno del Faraone Seti I. La storia viene raccontata con la complicità di uno psicoterapeuta che, tramite l’ipnosi regressiva, è pronto ad illustrare l’intera vicenda tramite i vari luoghi che Dorothy ha visitato in Egitto…