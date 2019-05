Secondo appuntamento con Freedom – Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo in prima serata su Retequattro. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 29 maggio 2019.

Freedom oltre il confine anticipazioni puntate: mercoledì 29 maggio 2019

Mercoledì 29 maggio 2019 secondo appuntamento con Freedom Oltre il Confine, il viaggio di avventura, scoperta ed indagine condotto da Roberto Giacobbo. Il divulgatore scientifico è pronto a condurre i telespettatori in un nuovo viaggio alla ricerca della conoscenza delle meraviglie della natura e della storia.

La puntata di mercoledì 29 maggio è dedicata all’antica Roma. Quale segreto ha reso Roma la Città Eterna? Ce ne sono diversi, ma il ruolo importante hanno ricoperto l’acqua e gli acquedotti, elementi che hanno assicurato benessere e ricchezza alla Capitale. Roberto Giacobbo si è recato con telecamere di Freedom» nell’unico acquedotto al mondo ancora funzionante dai tempi degli antichi Romani. Si tratta di un’opera immensa, che condurrà Giacobbo fino alla Fontana di Trevi.

Freedom: dal Santo Graal alla tomba di Luxor

Non solo, in questa nuova puntata Giacobbo è pronto ad entrare con Zahi Hawass in una una tomba a Luxor. Per la prima volta il divulgatore è pronto ad aprire la tomba per scoprirne il contenuto.

Da Roma alla scoperta della Puglia; in particolare Giacobbo è pronto a mostrare le saline più grandi d’Europa dove viene prodotto sin dalla Preistoria del sale purissimo, considerato dai Borboni come una perla preziosa. All’interno di queste saline sono presenti anche delle strutture ideate da Pier Luigi Nervi, ingegnere che si è occupato anche della Aula delle Udienze Paolo VI in Vaticano.

Non solo, prosegue poi il racconto della vita di Pietro da Morrone, l’uomo che ha deciso di non diventare Papa. Il racconto riprende dalla Basilica di Collemaggio, a L’Aquila dove sono conservato i resti del frate eremita. Spazio poi al Santo Graal: alcuni indizi portano verso il Maschio Angioino di Napoli, al Re Artù e al 13° Cavaliere della Tavola Rotonda.

Roberto Giacobbo si muoverà considerando le tracce lasciate dall’enigmatico Libro di Luce. Ma quale significato potrebbe avere e perché è stato cifrato in una maniera così particolare?