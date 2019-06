Freedom – Oltre il confine, anticipazioni di martedì 25 giugno 2019

Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo torna in prima serata su Retequattro con una nuova imperdibile puntata. Ecco tutte le anticipazioni e i temi della puntata in onda martedì 25 giugno 2019.

Freedom oltre il confine stasera: martedì 24 giugno 2019

Martedì 24 giugno 2019 andrà in onda la sesta puntata di Freedom Oltre il Confine, il programma di divulgazione scientifica condotto da Roberto Giacobbo.

Questa settimana Giacobbo porterà i telespettatori alla scoperta di uno dei Musei più grandi al mondo. Si tratta del museo archeologico de Il Cairo in cui è possibile ammirare più di 130000 mila oggetti dedicati all’Antico Egitto. Per l’occasione il divulgatore scientifico sarà in compagnia di Zahi Hawass per condividere con il pubblico qualcosa di davvero unico: due teche del magnifico tesoro di Tutankhamon. Da un lato c’è il sarcofago in oro e dall’altro lato il tesoro del faraone bambino.

Freedom oltre il confine puntate: la sesta

Dal museo archeologico egiziano de Il Cairo alla scoperta di uno dei simboli degli Stati Uniti d’America. Si tratta di Miss Liberty o più comunemente conosciuto come la Statua della Libertà, ma Giacobbo è pronto a scoprire chi ha ispirato la sua costruzione. Le ricerche hanno portato proprio in Italia: dapprima presso la Basilica di Santa Croce a Firenze e poi al Duomo di Milano. In realtà non è da escludere che l’ispirazione sia potuta nascere a Cena dove è presente un monumento alto 2 metri e 30 centimetri con tanto di fiaccola in mano.

Dalla Statua della Libertà a quella del Cristo Velato, l’opera marmorea di Giuseppe Sanmartino conservata nella cappella Sansevero di Napoli. Considerata una delle meraviglie di Napoli, il Cristo Velato attira ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Le telecamere di Freedom mostrano non solo la bellezza di questa opera meravigliosa, ma anche la Cappella: un tempio massonico, voluto dal Principe Raimondo di Sangro, primo Gran Maestro della loggia napoletana.

Partendo dal tempio massonico, Giacobbo affronta poi anche il tema della massoneria: cosa significa essere massoni? E soprattuto quali segreti custodisce e quali attività svolge la Massoneria? Per trovare una risposta a queste domande, Giacobbo incontra alcuni esponenti delle logge italiane.