Al via la nuova edizione di «Freedom – Oltre il confine 2025», il viaggio televisivo raccontato da Roberto Giacobbo che unisce il binomio scoperta+conoscenza. Una stagione che si preannuncia imperdibile per milioni di telespettatori pronti a scoprire le meraviglie del mondo. Ecco le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della quarta puntata di stasera, domenica 29 giugno 2025.

Stasera, domenica 29 giugno 2025, dalle ore 21.10 appuntamento con la nuova stagione di “Freedom – Oltre il confine“. Il programma di approfondimento e divulgazione presentato da Roberto Giacobbo torna in prime time su Retequattro. Ricomincia da stasera il viaggio di Roberto Giacobbo verso l’ignoto all’insegna della conoscenza. È bello lasciarsi emozionare dalle tante meraviglie della storia e della natura. Formula vincente non cambia, visto che Freedom prosegue con la propria formula all’insegna di scoperta e conoscenza, fatta di reportage originali e inediti, di grande impatto visivo, realizzati con un approccio rigoroso ai contenuti, ma empatico verso il pubblico.

Un’occasione davvero unica per la grande comunità dei Giacobbers, che dal 2018 segue con passione la divulgazione action di Freedom, pronta a godere di nuovi nove appuntamenti. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 29 giugno 2025.

Freedom Oltre il confine 2025, ospiti e temi della puntata di stasera: domenica 29 giugno

La nuova stagione di “Freedom Oltre il Confine 2025“, a cura di Contenuti – Production & Media, proporrà tante nuove mete, ideali a rappresentare l’evoluzione della divulgazione targata Mediaset. Al centro della prima puntata della stagione 2025 c’è la città di Roma. Il viaggio di Roberto Giacobbo parte dalla città eterna dal Senato della Repubblica Italiana, dove sono tornate delle preziose tele che raccontano una storia importante e che sembravano perdute per sempre. Un servizio arricchito anche da un intervento di Papa Francesco, recentemente scomparso, per ripercorrere il cammino di Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore dell’ordine dei Gesuiti.

Il viaggio prosegue nel Lazio per scoprire il fiume sotterraneo all’interno delle Grotte di Pastena per poi condurre i telespettatori in Sardegna a a Palau, per indagare le energie della Terra. Ospite in studio il giornalista Aldo Cazzullo per un confronto e momenti di riflessione.

Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.