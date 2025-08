Roberto Giacobbo torna anche stasera, domenica 3 agosto 2025, con una nuova puntata di «Freedom – Oltre il confine 2025», il viaggio televisivo che unisce il binomio scoperta+conoscenza. Ecco le anticipazioni, i temi, servizi e reportage al centro della puntata di stasera, domenica 3 agosto 2025.

Stasera, domenica 3 agosto 2025, dalle ore 21.10 va in onda un nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine“, il programma di approfondimento e divulgazione di Roberto Giacobbo. Un nuovo viaggio alla scoperta delle tante meraviglie della storia e della natura. La prima tappa di stasera prende il via dalle vette delle Alpi Apuane, la catena montuosa situata nel nord-ovest della Toscana, facente parte del Subappennino toscano. In questo luogo si trovano le cave di marmo di Carrara, da secoli fonte di ispirazione e materia prima per la realizzazione di opere scultoree ed architettoniche. Bastii pensare al Michelangelo e Canova, ma anche a Donatello e a Sanmartino.

Le telecamere mostrano Roberto Giacobbo all’interno di una cava attiva alla scoperta della storia del marmo. Spazio poi a Terracina dove è possibile trovare traccia, ancora oggi, delle incredibili capacità ingegneristiche dei romani.

Ma non finisce qui: nella puntata di stasera, domenica 3 agosto 2025, di Freedom oltre il confine spazio anche a Sassocorvaro, Marche. Roberto Giacobbo è pronto a condividere con i telespettatori la storia di un uomo che, durante la Seconda Guerra Mondiale, è riuscito a mettere in salvo tantissime vite dal regime nazista. Il viaggio di Freedom prosegue poi in India alla scoperta di leggende misteriose. Proprio in India è custodito un archivio dove è scritto il segreto di ogni essere umano. Mito o realtà?

Dall’India si torna in Italia in Friuli-Venezia Giulia per esplorare un antico bunker, testimone muto di tensioni internazionali e strategie difensive. Infine l’ultima tappa del viaggio di stasera è a Vicovaro, comune italiano della città metropolitana di Roma, per mostrare un antico acquedotto romano, straordinaria opera d’ingegneria idraulica.

Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.