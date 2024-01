Dimenticate l’immagine stereotipata e ormai obsoleta dell’anziano che non ha più nulla da chiedere e da aspettarsi dalla vita, depresso e malinconico per la maggior parte del tempo, e fiondatevi invece nella vecchiaia carica di energia e gioia dei protagonisti di Free – Liberi, commedia del 2020 che andrà in onda alle 21.20 di Mercoledì 3 Gennaio su Rai Tre in prima visione tv assoluta.

Un film leggero ma non del tutto privo di spunti di riflessione, con protagonista un gruppo di attempati giovanotti pieni di entusiasmo e di voglia di vivere. Di seguito vi diciamo tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Free – Liberi: la trama in breve e il cast

Cinque anziani di diverse età ospiti di una casa di riposo, delusi dai familiari assenti e annoiati dalla quotidianità che si vive all’interno della struttura, decidono di fuggire e recarsi in Puglia. Sono tutti dei personaggi abbastanza pittoreschi e fra loro spiccano la ex cantante cardiopatica Mirna, intenzionata a rintracciare l’ex amante, e il pluriricercato Dragomir.

Il cast è ricco di nomi e volti noti dello showbiz italiano, ovvero Sandra Milo, Ivano Marescotti, Enzo Salvi, Corinne Clery, Babak Karimi, Antonio Catania, Marco Marzocca, Sergio Friscia, Tullio Solenghi, Shalana Santana, Michele Venitucci, Paolo De Vita, Martina Palmitesta e Erika Blanc.

Le curiosità sul film

Free – Liberi è un film di genere commedia del 2020 diretto da Fabrizio Maria Cortese. Queste sono le principali curiosità da conoscere sul suo conto: