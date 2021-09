Maurizio Crozza torna con il suo live show, i Fratelli di Crozza, in onda dal 24 settembre 2021 sul Nove. La satira, dopo la pausa estiva, torna protagonista e chissà quante ne vedremo.

La satira de “I Fratelli di Crozza” tra novità e vecchi protagonisti

Nel video-spot postato sull’account Twitter del programma, si vede un Red Ronnie che cita l’Universo, Allah e Buddha per dimostrare che l’uomo non può controllare tutto. Tra teorie complottiste, panzanate varie e i disaccordi su greenpass e vaccini, siamo una società allo sbando. Come l’avrà presa Red Ronnie, questa sua parodia?

Il mese di settembre prevede il ritorno alla normalità e il ritorno dei programmi più seguiti. Tra un talk e l’altro, serve un momento di leggerezza che faccia anche riflettere sui personaggi che navigano nell’etere televisivo. Oltre Red Ronnie è probabile che ci saranno Briatore, il generale Figliuolo e forse, i candidati sindaco di Roma. Maurizio Crozza, di sicuro avrà preparato delle caratterizzazioni nuove e il pubblico, a quanto pare dai commenti al tweet di Fratelli di Crozza, non aspetta altro.

I Fratelli di Crozza 2021: dove e quando, tra Nove e Discovery+

I Fratelli di Crozza, quindi, torna live sul nove e in livestreaming su Discovery+. A partire dalle 21:25, Maurizio Crozza prenderà l’attualità e mostrerà le sue contraddizioni attraverso i protagonisti della politica e del mondo dello spettacolo.

I Fratelli di Crozza è uno degli appuntamenti satirici più attesi e l’annuncio della data ufficiale, avvenuto poco fa, ha scatenato l’apprezzamento di chi vede in Crozza della genialità ma anche le polemiche di alcuni detrattori che non gli perdonano alcune uscite e alcune parodie.

Ma in fondo, la satira non deve piacere a tutti e questo Crozza lo sa molto bene e sfrutta questo meccanismo per mantenere l’attenzione del pubblico sempre viva.