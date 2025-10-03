Al via la nuova stagione di “Fratelli di Crozza 2025“, il one-man-show con protagonista il geniale Maurizio Crozza. Da stasera, venerdì 3 ottobre 2025, si riaccendono i riflettori di uno dei programmi di satira più amati e seguiti del piccolo schermo. Ecco le anticipazioni, le nuove maschere e personaggi!

Fratelli di Crozza 2025, la nuova stagione arriva sul NOVE

Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata di “Fratelli di Crozza 2025“, il programma di Maurizio Crozza trasmesso in prima serata sul NOVE. Il il comico genovese torna sul NOVE (e in streaming su discovery+) con la nuova stagione del suo one-man-show che si preannuncia un mix di risate, imitazioni fulminanti e stoccate politiche che puntualmente fanno centro. Non è solo comicità: Fratelli di Crozza è un osservatorio privilegiato sull’attualità, capace di trasformare i notiziari della settimana in sketch da condividere con il grande pubblico. Lo show è diventato oramai un vero e proprio classico per milioni di telespettatori pronti a ridere davanti alla TV, ma anche a riflettere.

Dietro lo show di Maurizio Crozza c’è una grande macchina, un dream team creativo rodato, con Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. Regia di Massimo Fusi, scenografie di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Fratelli, questo che vedete è solo l'inizio. Il tragico finale domani sera, venerdì 3 ottobre, in prima serata sul @nove pic.twitter.com/nIXSKbDVX4 — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) October 2, 2025 Fratelli di Crozza 2025, i personaggi di stasera Dopo il grandissimo successo dello scorso anno grazie anche a maschere e personaggi amatissimi dal pubblico, Maurizio Crozza è pronto a stupire nella nuova stagione con nuovi personaggi pronti a conquistare il pubblico. Qualcosa è stato già annunciato sui social dal comico genovese pronto a calarsi nei panni di Benjamin Netanyahu, ma anche di Giansalma Sminuzzi, un originalissimo Nuzzi. E ancora tra le maschere di questa stagione anche quella di Roberto Fico. Nella prima puntata, infatti, spazio al confronto – scontro Fico vs De Luca. Crozza non risparmia colpi visto che arriverà sul palco con la maschera del neo-candidato campano Roberto Fico, alle prese con i consigli — o meglio, le bordate — del sempre teatrale Vincenzo De Luca. Un duetto che promette scintille e meme a raffica!

Fratelli di Crozza 2025, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la nuova stagione di Fratelli di Crozza 2025 è ogni venerdì in prima serata sul NOVE, e per chi vuole recuperare è possibile farlo online in modalità streaming e on demand su Discovery+, la piattaforma di Warner Bros. Discovery dove sono disponibili anche tutte le stagioni passate! Che dire Crozza è tornato e questa volta promette di farci ridere ancora di più!