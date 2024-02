“Fratelli di Crozza” sta per tornare e il comico ha in serbo tante novità e personaggi nuovi da imitare come Jannik Sinner. Lo show di Maurizio Crozza, uno degli artisti più camaleontici della tv, è pronto a far ridere i telespettatori con la sua pungente satira ed ironia. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Torna “Fratelli di Crozza” con un nuovo personaggio: il tennista Janik Sinner

Maurizio Crozza con il suo programma, ‘Fratelli di Crozza’, torna in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ da venerdì 23 febbraio 2024. Dopo i successi delle precedenti edizioni (l’ultima ha fatto registrare picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori con oltre il 7% di share), il one man show torna con una nuova maschera.

Il comico, nel corso degli anni, ha imitato tanti personaggi diventati virali in rete (da Jovanotti a De Luca, passando per Steve Jobs) e ora ha deciso di dedicare uno spazio a Jannik Sinner. Il tennista, che ha rifiutato l’ospitata a Sanremo per dedicarsi al suo lavoro, è diventato il numero tre al mondo nella classifica Atp.

Un’anticipazione della sua parodia è stata pubblicata su Youtube dalla pagina di NOVE dove il comico Maurizio Crozza imita il modo di parlare di Sinner. Non mancano battute sulla sua mancata partecipazione al Festival e sulla residenza a Montecarlo.

Dove vedere Fratelli di Crozza

“FRATELLI DI CROZZA”, oltre che in chiaro sul Nove (canale nove del digitale terrestre), è visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery. Qui è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Prodotto da ITV Movie per Discovery Italia, è un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.