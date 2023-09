Maurizio Crozza torna sul Nove con la nuova stagione dei “Fratelli di Crozza 2023“, il one man show di successo che racconta la politica italiana, ma in un modo originalissimo. Come sempre al centro del programma le imitazioni, vecchie e nuovo, dell’istrionico conduttore pronto a regalare risate. Ecco la data di inizio in tv e le prime anticipazioni.

Fratelli di Crozza 2023, quando inizia sul Nove: le date

Tutto pronto per il ritorno in tv di “Fratelli di Crozza“, il programma di satira condotto da Maurizio Crozza in prima serata sul Nove. L’appuntamento con la stagione 2023 è fissato per venerdì 22 settembre dalle 21.25 in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+. L’artista genovese è pronto a calarsi nei panni di personaggi di spicco della politica italiana, ma anche dell’informazione. Mille volti e maschere, senza dimenticare le imitazioni oramai diventate dei veri e propri cult!

In occasione del promo della nuova stagione, Crozza ha svelato una delle nuove imitazioni. Si tratta di Andrea Giambruno, il giornalista “fidanzato” della Premier Giorgia Meloni. La nuova maschera in arrivo sin dalla prima puntata della nuova stagione del programma è tutta da ridere. Un ritorno molto atteso quello di Crozza che lo scorso anno ha registrato ascolti record su Discovery Italia con picchi di 1,4 milioni di telespettatori e più del 6% di share!

Fratelli di Crozza 2023, le nuove imitazioni di Maurizio Crozza

La stagione 2023 di Fratelli di Crozza inizia con una nuova maschera di Maurizio Crozza. Nel video di presentazione della nuova edizione, in partenza da venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, il geniale artista genovese ha anticipato una nuova imitazione: quella di Andrea Giambruno.

Sorelle, attente al lupo 🐺 #CrozzaGiambruno#FratelliDiCrozza torna da venerdì 22 settembre alle 21.25 in prima TV sul @nove pic.twitter.com/4akz2tBLei — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) September 4, 2023

Il giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni nelle ultime settimane è balzato su tutte le pagine per una serie di affermazioni su temi delicati come violenze sessuali e l’abuso di alcol da parte delle vittime. Crozza ha pensato bene di proporlo nel suo one man show. “Il fidanzato”, come viene chiamato da Crozza, nel video risponde alla critiche ricevute in seguito alle sue affermazioni dicendo: “hai tutto il diritto di nascere donna, però te le sei cercata!“. Che dire: un promo tutto da ridere in attesa di seguire la nuova edizione del one man show in partenza da venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove!