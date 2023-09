Lutto nel mondo della musica. E’ scomparso all’età di 92 anni Franco Migliacci, l’autore di “Nel blu dipinto di blu“, la canzone portata al successo internazionale da Domenico Modugno. Autore e paroliere di canzoni senza tempo ha collaborato con Mina, Gianni Morandi, Milva, Nada e Patty Pravo.

Addio a Franco Migliacci: è morto l’autore di “Nel blu dipinto di blu”

Si è spento all’età di 92 anni Franco Migliacci. Autore di successo ha realizzato con Domenico Modugno una delle canzoni più belle della musica italiana. “Nel blu dipinto di blu” è la canzone italiana più cantata e conosciuta nel mondo, un brano nato dal genio creativo di Migliacci e affidata alla voce senza tempo di Modugno. Una carriera straordinaria quella di Migliacci: paroliere, produttore discografico, attore, editore musicale e talent scout italiano.

Ancora non è stata chiarita la causa della morte, ma sappiamo che Migliacci è morto in una clinica romana. L’annuncio della morte, infatti, è arrivato proprio da parte di Clemente Mimun sui social: “Franco Migliacci, paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui ‘nel blu dipinto di blu’), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia”.

Franco Migliacci autore di “Ancora” e “Tintarella di luna”

Immediata la reazione di tutto il mondo della musica visto che Franco Migliacci è stato autore di tantissimi capolavori della musica italiana. Qualche esempio? Tralasciando “Nel blu dipinto di blu“, Migliacci ha scritto anche “Tintarella di luna“, “Spaghetti, pollo e insalatina“. Importante e proficua la collaborazione con Gianni Morandi. Per lui ha scritto: “Andavo a cento all’ora“, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte“, “In ginocchio da te” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones“.

Non solo, è sua anche la struggente “Ancora” portata al successo da Eduardo De Crescenzo, mentre ha prodotto per Scialpi le hit “Rocking Rolling” e “Pregherei“. Durante la sua carriera ha collaborato con grandi voci della musica italiana: da Mina a Nada, da Milva a Rita Pavone fino a Patty Pravo. Non solo, negli anni ’90 ha collaborato all’album cult “T’appartengo” di Ambra Angiolini, ma anche firmato sigle di cartoni animati di successo come “Heidi” e “Mazinga”.

Morte Franco Migliacci, il ricordo di Gianni Morandi

A poche ore dalla morte di Franco Migliacci, Gianni Morandi ha rilasciato uno speciale ricordo dell’autore. “Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco Migliacci. Con lui se ne va una persona che ho avuto la fortuna di incontrare e che ha cambiato completamente la mia vita e la mia carriera“. ha detto il cantante. Un rapporto di grande stima tra i due, visto che Migliacci ha scritto tutti i più grandi successi di Morandi.

“A Franco, oltre alla profonda stima, mi ha sempre legato un grandissimo affetto personale. E’ stato lui, nei primissimi anni 60’, a convincere la casa discografica RCA italiana a credere in me. Ha scritto per me i brani più importanti della mia carriera: da “Fatti mandare dalla mamma …”, a “C’era un ragazzo…”, “In ginocchio da te”, “La Fisarmonica” e moltissimi altri brani fino a “Uno su mille” che, negli anni ’80, mi ha riportato al successo dopo un lungo periodo di crisi” – ha aggiunto Morandi. Sul finale ha concluso – “gli sarò per sempre grato. Sono certo che le centinaia di canzoni che ha scritto, compresa la leggendaria “Nel blu dipinto di blu” composta con Modugno, lo manterranno vivo nella memoria di tutti noi”.