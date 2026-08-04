Retequattro ha reso omaggio a Franco Baresi con lo speciale Diario del giorno – Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano, condotto da Monica Bertini e realizzato in collaborazione con Sport Mediaset.

Una lunga diretta dedicata allo storico difensore e capitano del Milan e della Nazionale italiana, durante la quale sono stati ripercorsi la vita, i successi e i momenti più significativi della straordinaria carriera di una delle più grandi icone del calcio mondiale.

Monica Bertini: «Ci è stato negato l’accesso alla Basilica»

Lo speciale ha seguito l’ultimo saluto a Franco Baresi attraverso i collegamenti da Piazza Sant’Ambrogio, a Milano, dove tantissimi tifosi si sono ritrovati per ricordare il Capitano.

In apertura di trasmissione, Monica Bertini ha però comunicato che le telecamere di Mediaset non avevano ricevuto l’autorizzazione a entrare nella Basilica di Sant’Ambrogio.

«La macchina produttiva di Mediaset si è attivata per tempo perché era un grandissimo nostro desiderio entrare nelle vostre case e farvi vedere tutto di questa mattinata, per permettervi di salutare Franco Baresi in tutti i suoi momenti».

La conduttrice ha quindi spiegato quanto accaduto:

«In tutti i suoi momenti non è possibile. Ci è stato negato inspiegabilmente l’accesso alla Basilica di Sant’Ambrogio. Noi tenacemente abbiamo voluto esserci. Lo abbiamo fatto perché in tantissimi, in questi giorni, ci avete scritto e chiesto di esserci».

Nonostante l’impossibilità di documentare la cerimonia dall’interno, la trasmissione ha continuato a raccontare la mattinata attraverso immagini, testimonianze e collegamenti realizzati all’esterno della Basilica.

Tantissimi tifosi a Milano per l’ultimo saluto a Franco Baresi

Piazza Sant’Ambrogio si è riempita di tifosi arrivati per salutare per l’ultima volta Franco Baresi. Sciarpe, bandiere e maglie rossonere hanno accompagnato una mattinata carica di commozione, nel ricordo di un uomo che ha rappresentato il Milan e il calcio italiano nel mondo.

Le persone intervistate dagli inviati di Diario del giorno hanno descritto Baresi come «un esempio di vita dentro e fuori dal campo», sottolineandone non soltanto il talento sportivo, ma anche l’umiltà, la correttezza e il profondo legame con i colori rossoneri.

Per generazioni di appassionati, Franco Baresi non è stato solamente uno dei difensori più forti della storia. È stato il simbolo della fedeltà a una maglia, della leadership silenziosa e di un modo di interpretare il calcio fondato sull’eleganza, sul rispetto e sul senso di responsabilità.

I ricordi di Bruno Longhi e Franco Ordine

Durante lo speciale, i giornalisti Bruno Longhi e Franco Ordine hanno commentato in studio alcuni dei momenti più importanti della carriera del Capitano.

Dal lungo percorso con il Milan alle grandi sfide internazionali, fino alle emozioni vissute con la maglia della Nazionale, il racconto ha restituito l’immagine di un campione capace di andare oltre i trofei e i risultati ottenuti sul campo.

Diario del giorno – Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano ha così accompagnato il pubblico di Retequattro in una giornata particolarmente significativa per il mondo del calcio. Un omaggio televisivo sentito e partecipato per ricordare un campione destinato a rimanere per sempre nella storia dello sport italiano