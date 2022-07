La storia di Francesco Totti arriva in prima serata su Rai1. Il documentario dal titolo “Mi Chiamo Francesco Totti” era stato annunciato per l’autunno, in vista dei mondiali di calcio in Qatar. Dopo le vicende legate alla separazione del Pupone da Ilary Blasi, la Rai ha pensato di anticipare la programmazione in palinsesto e di mandare in onda già lunedì prossimo, 25 luglio 2022, la vita di Francesco Totti.

Francesco Totti, anticipato in tv il documentario sulla sua vita: quando in Tv e dove

Il tam tam mediatico sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi nelle ultime ore si è arricchito di news e soprattutto di fake news. Tra le fake news delle ultime ore la pubblicazione di una foto di Francesco Totti che bacia una donna fatta passare per Noemi Bocchi, presunta nuova compagna del Pupone. In realtà, la donna ritratta nella foto è Ilary Blasi e lo scatto risale a diversi mesi.

“Mi Chiamo Francesco Totti”: documentario sul pupone in onda su Rai 1

Il film documentario del 2019 diretto da Alex Infascelli, è tratto dal libro Un Capitano scritto proprio da Francesco Totti con Paolo Condò. L’ex capitano della Roma racconta anche la nascita della sua storia d’amore con la ormai ex moglie Ilary Blasi. Nella notte prima del suo addio al calcio, Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita: quella privata e quella calcistica.

Cosa vedremo in “Mi Chiamo Francesco Totti”

Dall’infanzia alla sua ultima partita all’Olimpico il 28 maggio 2017. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della carriera di colui che per molti è l’ottavo, re di Roma. Scene di vita personale e ricordi inediti narrati attraverso la voce del campione e la lente di Infascelli.

Il docufilm ripercorre i momenti più importanti dei suoi 25 anni di carriera a partire dall’inizio nella Lodigiani, passando per gli indimenticabili trionfi come lo scudetto, la vittoria della Coppa del Mondo, gli innumerevoli goal, ma anche il rapporto con i tecnici che negli anni lo hanno allenato alla Roma e in Nazionale, l’infortunio prima dei Mondiali del 2006 e la sua storia d’amore con Ilary Blasi, la madre dei suoi tre figli.