Rai Cultura celebra San Francesco nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte proprio oggi, 4 ottobre 2026, giorno che torna a essere festa nazionale. Una grande serata “Francesco, il Santo di tutti” dedicata al Santo di Assisi trasmessa in diretta in prima serata su Rai1. Scopriamo ospiti ed anticipazioni.

Francesco, il Santo di tutti, stasera 4 ottobre 2026 su Rai1

Stasera, domenica 4 ottobre 2026, dalle ore 21.55 appuntamento con “Francesco, il Santo di tutti“, la serata evento presentata da Giorgia Cardinaletti e trasmessa dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia in diretta su Rai1. Un evento speciale che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi legati alla vita e alla storia di San Francesco, dalla Porziuncola, all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, fino a Greccio. Un viaggio attraverso luoghi simbolici che ospiteranno momenti performativi, musicali, artistici e divulgativi.

L’obiettivo di questa sera è ripercorrere i temi e il messaggio di Francesco attraverso una dimensione di intrattenimento sincera e familiare, in cui musica e parola si intrecciano con danza, racconto, interviste e dialoghi. Tantissimi gli ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della scienza che contribuiranno a raccontare la forza e la straordinaria attualità del Santo Patrono d’Italia che si è fatto portavoce di temi come la povertà, fratellanza, pace, letizia e perdono.

Francesco, il Santo di tutti, tutti gli ospiti dell’evento di Rai1

Tra gli ospiti che si alterneranno dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia durante la serata – evento “Francesco, il Santo di tutti” ci sono:

Roberto Vecchioni, Samantha Cristoforetti astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), Alessandro Baricco con Gloria Campaner al pianoforte, Sayf. E ancora: Angelo Branduardi, Arisa, la Prima Ballerina del Teatro alla Scala Virna Toppi con il Primo Ballerino Nicola Del Freo. Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti anche: Simone Cristicchi, Giorgio Pasotti, Jacopo Veneziani, Gianni Morandi con il Piccolo Coro dell’Antoniano e il violoncellista Ettore Pagano.

Da segnalare: durante la serata sarà presentato anche il Cammino di Francesco, un importante progetto di valorizzazione e unificazione dei numerosi cammini francescani presenti sul territorio italiano.

L’evento è realizzato da Rai Cultura, con OUR FILMS e Officina della Comunicazione, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, Enit Spa (società in house del Ministero del Turismo) e Regione Umbria – Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Fondo di Sviluppo e Coesione.