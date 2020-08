Francesco Facchinetti è stato aggredito verbalmente da un uomo sulla cinquantina che gli si è avvicinato in macchina a Milano. L’accaduto ha fortemente scosso l’artista che, poi, su Instagram, si è sfogato con i suoi fan raccontando il suo stato d’animo. Ecco cosa è successo realmente nelle scorse ore e cosa ha detto il figlio dei Pooh.

Francesco Facchinetti e l’aggressione a Milano: lo sfogo sui social

Cosa è accaduto a Francesco Facchinetti? Da quanto lui stesso ha raccontato su Instagram si evince che ore fa il figlio dei Pooh, mentre si trovava in macchina, fermo al semaforo, in attesa del verde, ha visto un’auto, guidata da un uomo sulla cinquantina, avvicinarsi alla sua. Fin lì tutto normale, se non fosse che l’uomo, abbassato il finestrino, ha sputato sulla macchina di Facchinetti urlandogli poi: “Figlio di pu….a, muori”

Nelle Stories su Instagram Francesco ha cercato di ironizzare scrivendo “Figlio dei Pooh” e cambiando così l’insulto in altro. Facchinetti, però, storia dopo storia, ha spiegato a tutti ciò che ha provato in quel preciso momento e cosa ha pensato una volta razionalizzato l’accaduto.

“Lo sapete che sono fumantino, le mamme non si toccano…” queste le prime parole. Facchinetti ha poi aggiunto che se non fosse stato per il suo collaboratore, che lo ha distolto dall’ira richiamando la sua attenzione sulle importanti riunioni di lavoro a cui doveva partecipare e per cui era già in ritardo, sarebbe sceso dall’auto per dirgliene quattro a quell’individuo – impossibile chiamarlo signore – che lo aveva aggredito verbalmente dal niente.

Parlando della sua vita e dell’invidia e sottolineando che: “Chi invidia è mediocre !”, Facchinetti ha poi concluso la narrazione dicendo: “Io torno alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa incazzato con la tua auto di me..a“.

Francesco Facchinetti e la sua super famiglia: il reality su Real Time

Non ci sono però solo brutte notizie per Francesco Facchinetti. Il figlio dei Pooh, come già accaduto, continuerà a mostrare sua sua super famiglia su Real Time.

Da domenica 2 agosto 2020, infatti, Francesco e Wilma tornano in tv per raccontare il loro matrimonio, ma anche la loro quotidianità fra liti, problemi con i figli, ma anche tanti momenti divertenti e ricchi d’amore.