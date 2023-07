Tra i protagonisti del Giffoni Film Festival 2023 c’è anche Francesco Arca. Volto noto ed amato del piccolo schermo, Francesco ha preso parte ad alcune delle fiction di maggior successo degli ultimi anni fra le quali, recentemente, la fortunatissima Resta con me. L’attore ha rilasciato un’intervista esclusiva a SuperGuidaTv in cui ha parlato del suo lavoro e dei sogni che gli piacerebbe realizzare: ecco cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.

Intervista esclusiva a Francesco Arca

Il tema di quest’anno è “indispensabili”. Cosa è indispensabile nella sua vita privata e nella sua carriera?

“Sono tante le cose indispensabili. Se devo sceglierne una scelgo la famiglia per quanto riguarda il privato, assolutamente, e la perseveranza per il lavoro. La perseveranza è indispensabile nella vita lavorativa”

Quando la perseveranza l’ha aiutata maggiormente nella sua carriera, a livello di fiction e di progetti lavorativi?

“Questa è una cosa che mi accompagna ogni giorno della mia vita. C’è bisogno di perseveranza sempre, all’inizio, durante e immagino anche un domani. Questo è un lavoro che ti mette sempre in competizione, quindi devi essere perseverante, dove non arrivi devi arrivarci, con i sogni all’inizio e poi concretamente”

Quando riceve un copione qual è la cosa che maggiormente le fa dire ok, mi piace, questo personaggio lo voglio fare?

“La mia agente, sono sincero. E’ lei che lo legge insieme a me e le scelte le facciamo chiaramente insieme, come succede in ogni coppia lavorativa e poi comunque è lei che ha un occhio più attento, capisce se quel copione è giusto in quel momento per un attore. Dunque le scelte le facciamo insieme, ma io mi fido molto di lei, sono un soldato fedele”

L’abbiamo vista recentemente in Resta con me, un grande successo, cosa le ha dato il personaggio che interpretato e cosa ci può dire sulla seconda stagione visto che si parla del 2025?

“Mi ha dato la possibilità di conoscere le persone che sono entrate nella mia famiglia, nel mio cuore, Mario in primis, Mario Di Leva intendo, chiaramente. Mi ha dato tantissimo dal punto di vista umano. Lavorativamente altrettanto, perché ho avuto la fortuna di lavorare con attori incredibili, come Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e tantissimi altri. Sì, si parla della seconda serie ma si parla e basta per adesso. Non c’è nessuna fonte attendibile e sicura. Si parla per il prossimo anno di cominciare a girare la seconda serie”

Ricorda qualcuno, un personaggio famoso, che all’inizio della sua carriera le ha dato un consiglio particolare?

“Un consiglio particolare no. Mi ricordo la mia ex ragazza, che fa questo lavoro, mi disse ‘tanto di porte in faccia ne riceverai tantissime, aprine sempre una in più’ e le delusioni continuo ad averne, ne ho avuta anche una poco tempo fa. Basta avere la forza per poter ripartire, questa è la cosa più importante”

La conduzione di un programma l’ha mai stuzzicata?

“Stuzzicato no, non mi ha mai incuriosito fino in fondo, però ci sono alcuni programmi che credo siano veramente giusti, nuovi, svelti, poco arcaici, giovani. Come ad esempio Le Iene, ti cito il più famoso, che ha una conduzione poco classica. Forse un pensierino ce lo farei”.

Intervista video a Francesco Arca