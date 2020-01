Sono giorni ormai che si parla solo di Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi che salirà sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Come mai? In primis sono scoppiate polemiche proprio per come il conduttore l’ha presentata a tutti durante la conferenza stampa dell’attesissima kermesse canora, poi, recentemente, sono scoppiate altre polemiche su una piccola gaffe commessa da Francesca Sofia in una intervista. Ecco cosa è accaduto negli ultimi giorni.

Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020: le parole di Amadeus scatenano la polemica

Durante la conferenza stampa di presentazione di quello che sarà Sanremo 2020, Amadeus ha presentato le donne che lo accompagneranno in questa grande avventura. Chi salirà sul prestigioso palco del teatro dell’Ariston per l’importante prima serata televisiva? Oltre a Antonella Clarici, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez, le due giornaliste del tg1 e Monica Bellucci, ma anche Mara Venier, il conduttore ha presentato alla stampa Francesca Sofia Novello.

Introducendola, però, ha usato parole che hanno fatto storcere il naso a molti e che hanno scatenato e continuano a scatenare numerose polemiche. Quali?

Ebbene Amadeus ha motivato la sua scelta, ovvero la volontà di avere Francesca Sofia Novello al Festival, dicendo: “Perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro“.

Possibile che nel 2020 questo sia ancora accettabile? Sono in molti che hanno chiesto ad Amadeus di fare un passo indietro e chiedere scusa in primis a Francesca Sofia Novello e poi a tutte le donne. Non è accettabile un commento giudicato “sessita” da più fronti, non è accettabile veicolare determinati messaggi che puntano ancora una volta sulla disparità di genere e mirano a far permanere la donna in una condizione di inferiorità.

Francesca Sofia Novello: la gaffe sul vincitore di Sanremo

Senza che le precedenti polemiche si siano ancora calmate, nel frattempo, l’attenzione si è anche spostata sulla piccola e divertente gaffe commessa dalla Novello in una recente intervista. Cosa è successo?

Ebbene alla domanda: “Chi ha vinto l’anno scorso Sanremo?“, la Novello ha risposto: “L’hanno scorso ha vinto Mohamed“. La modella ed influencer ha confuso il nome di Mahmood e lo ha chiamato Mohamed.

Ora sarebbe bene ridere del piccolo errore senza scagliarsi contro di lei. E’ possibile fare un piccolo errore, anche e soprattutto se si è molto emozionati e si è da tempo al centro di grandi polemiche e sotto un forte stress.

Siamo certi che alla prossima intervista la bellissima Novello non sbaglierà più nulla !