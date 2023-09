Brutte notizie per i fan di Francesca Michielin. La cantante di Fulmini addosso dopo la recente operazione ha annunciato sui social la cancellazione del tour. Annullati tutti i prossimi concerti: “affranta nel non poter tornare sul palco“.

Francesca Michielin annulla tutti i concerti dopo l’operazione

“Dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito“. Con queste parole Francesca Michielin annuncia sui social lo stop ai concerti del suo tour “L’estate dei cani sciolti“. Una scelta sofferta per la cantautrice e polistrumentista costretta a cancellare tutti i prossimi impegni live sotto consiglio medico. La decisione, infatti, è arrivata dai medici dopo una serie di visite a cui la cantante si è sottoposta dopo la recente operazione. Tanta la tristezza come ha sottolineato proprio la cantautrice: “non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene“.

Una doccia fredda per i tantissimi fan ed ascoltatori della polistrumentista, ma si tratta di una scelta obbligata. Proprio al suo pubblico le ultime parole del suo post:

Volevo raccontarvi con grande trasparenza quello che mi è successo, e spero possiate comprendere quanto sia affranta nel non poter tornare sul palco. E spero, soprattutto, che rimarrete al mio fianco, perché forse, oggi, ne ho bisogno più che mai.

Ci tenevo a raccontarvi quello che mi è successo nell'ultimo anno. Purtroppo non sarò in grado di tornare presto sul palco come pensavo, ma sono costretta ad annullare le ultime date del tour, sono molto dispiaciuta. Grazie per la comprensione❤️ Per info e rimborsi @VivoConcerti pic.twitter.com/ESmvtK5kRC — Francesca Michielin (@francescacheeks) September 8, 2023

Francesca Michielin dopo l’operazione, come sta?

La cancellazione del tour e delle date del live “L’estate dei cani sciolti” di Francesca Michelin non devo preoccupare i fan. La cantautrice dopo l’intervento sta bene, ma sotto consiglio dei medici è tenuta ad un periodo più lungo di riposo. L’operazione, infatti, è riuscita bene come aveva rivelato la stessa Francesca sui social:

L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare. Proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità.

La cantante aveva poi condiviso una lunga riflessione sulla vita con i fan:

Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità , anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo.

Non ci sta che augurare alla fortissima Francesca di tornare al più presto sul palco per la gioia di tutti!