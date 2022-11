“A Stasera Tutto è Possibile” programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino, irrompe la vera Francesca Fagnani conduttrice della trasmissione di successo, “Belve” e intervista il suo imitatore: lo straordinario Vincenzo De Lucia. Cosa è successo nello specifico? Seguiteci nella lettura che vi raccontiamo l’esilarante momento che ha visto faccia a faccia le “due” Francesca Fagnani.

A Stasera tutto è Possibile, Vincenzo de Lucia imita Francesca Fagnani che irrompe in studio intervistandolo

L’imitatore napoletano ci ha abituato a imitazioni pazzesche che sono veramente identiche. De Lucia infatti, imita alla perfezione, Mara Venier, Maria de Filippi, Barbara D’Urso e ha fatto centro anche con l’imitazione di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice della trasmissione di Rai3 “Belve”.

De Lucia esalta al meglio la personalità dei personaggi che imita, calcando la mano sulla gestualità, i modi di fare o di dire rendendo l’imitazione insuperabile. Il comico napoletano ha colto infatti l’essenza della Fagnani: accogliente e sempre sorridente, ma tagliente e spietata al punto giusto da sembrare una “belva”.

De Lucia nei panni della Fagnani viene intervistato dalla vera conduttrice di Belve

“Stasera tutto è possibile” è una valida alternativa del lunedì sera per quei telespettatori che non hanno voglia di vedere né la fiction che propone l’ammiraglia Rai – in questo caso Sopravvissuti, con Lino Guanciale – né il Grande Fratello Vip proposta di Canale 5 alla cui conduzione troviamo Alfonso Signorini,

Cosa può esserci di meglio, dunque che passare due ore in allegria e in compagnia del programma di Rai 2? De Lucia è sempre una garanza di successo così come De Martino che in questi anni è cresciuto moltissimo diventando uno tra i conduttori più bravi del nostro Paese. Ad ogni modo Stasera tutto è possibile si difende bene anche da un punto di vista degli ascolti che sono decisamente buoni – circa il 12 % di share – in considerazione anche delle proposte delle altre reti tv. Sono molti i consensi anche sul web di “Stasera tutto è possibile”.

Un utente scrive: “Stasera tutto è possibile è l’unico vero successo di Rai2 in prima serata. Un format che ci ricorda la vecchia cara tv fatta di semplicità, freschezza e divertimento: uno show per tutti. Grazie al grande Paolantoni e bravo Stefano”.

Beh… come non essere d’accordo?