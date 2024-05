Si sta per concludere un’altra grande stagione, in termini di ascolti, per “Forum” e “Lo Sportello di Forum”, entrambi condotti da Barbara Palombelli. Vediamo insieme quando andrà in onda l’ultima puntata e come fare per rivedere le due trasmissioni.

Forum e lo Sportello di Forum: si conclude una stagione con ascolti da leader

Venerdì 31 maggio 2024 andranno in onda le ultime puntate di questa stagione di “Forum” e “Lo Sportello di Forum”, condotti da Barbara Palombelli. Le due trasmissioni hanno fatto registrare nel corso dei mesi ottimi ascolti, confermandosi un appuntamento cardine nella programmazione di Mediaset. “Forum”, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle alle ore 11.00, è sempre stato leader della propria fascia, con una media del 19.2% di share e 1.400.000 spettatori. Le puntate più viste hanno toccato medie di oltre il 23% di share.

Mentre “Lo Sportello di Forum”, in onda dal lunedì al venerdì su Retequattro dalle 14.00 alle 15.30, è stato il programma più visto del daytime, con una media del 6.4% di share e 733.000 spettatori. Il successo è dovuto anche alle tematiche trattate: si parla di disagio giovanile, di dipendenze, di disordini alimentari, di disuguaglianza, emarginazione e povertà.

Repliche e quando tornano in tv

“Forum” e “Lo Sportello di Forum” torneranno a settembre con puntate inedite, nuove storie e nuovi temi. Nel corso dell’estate, i telespettatori potranno rivedere sia su Canale 5 sia su Retequattro (negli stessi orari) le puntate più interessanti e dibattute di questa stagione. Tutti i contenuti sono poi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Le parole dei direttori di Canale 5 e Retequattro

Queste le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che si congratula con la conduttrice e il suo team:

«Uno degli appuntamenti più amati della programmazione di day-time di Canale 5, che Barbara Palombelli conduce con grande professionalità ed empatia: con lei, “Forum” è sempre aperto a temi cruciali della vita di ogni spettatore. Una linea editoriale sempre premiante, per la quale ringrazio Barbara e il suo team autoriale e produttivo, squadra collaudatissima e super affiatata. Grazie!».

Gli fa eco Sebastiano Lombardi, direttore di Retequattro:

«“Lo sportello di Forum”, con il suo costante, straordinario successo, dimostra che una televisione brillante, provocatoria, sintonizzata sui grandi temi della convivenza sociale e dei conflitti che ne derivano, è senza tempo. Barbara Palombelli, che è volto, anima e testa di questo classico contemporaneo, sa raccogliere e spesso anticipare con grande intelligenza i segnali del cambiamento e, assieme alla squadra di Corima e di Mediaset, li traduce in un racconto coraggioso e mai banale. A lei, e a tutti quanti con lei contribuiscono a Forum, va tutta la mia gratitudine».