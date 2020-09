Barbara Palombelli torna in tv con “Forum” e “Lo sportello di Forum“. Si riaprono le porte del tribunale più longevo della tv giunto quest’anno alla sua 36esima edizione. Per l’occasione tante le novità, che vi sveliamo in anteprima.

Forum 2020 e Lo Sportello di Forum: quando iniziano

Da lunedì 14 settembre 2020 al via la nuovissima stagione di “Forum” in onda dalle ore 11.00 su Canale 5, mentre dalle ore 14.00 su Rete 4 appuntamento con “Lo Sportello di Forum“.

A condurre i programmi Barbara Palombelli in uno studio completamente rinnovato per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La pandemia da Covid-19 ha indubbiamente stravolto le nostre vite, ma anche il mondo della tv che si ritrova a ripartire con nuove regole e misure. Per l’edizione numero 36, Forum ha in serbo diverse sorprese. A cominciare dall’arrivo di Giovanna e Nadir, due opinionisti da casa e la presenza di un avvocato di ufficio. Due novità importanti che rappresentano a pieno il momento storico che stiamo vivendo fatto di distanziamento sociale, divieto di assembramenti e l’utilizzo delle mascherine.

Forum, il cast tra novità e conferme

Forum riparte nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, ma anche con buona parte del cast confermato. Accanto alle new entry, infatti, confermata la squadra di giudici: Melita Cavallo, Nino Marazzita, Simona Napolitani, Gianfranco D’Aietti e Bartolo Antoniolli. Confermati anche “i ragazzi di Forum“: Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Edoardo Donnamaria, Ladislao Liverani, l’influencer Giulietta (Campesi) e i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi.

Al centro del programma temi di strettissima attualità, ma anche storie di vita quotidiana che portano le parti a confrontarsi e scontrarsi dinanzi ai giudici. Un acceso dibattito da cui nascono delle immancabili diatribe che si concludono solo grazie alll’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.