Barbara Palombelli torna con il consueto doppio appuntamento di “Forum” e “Lo sportello di Forum” come sempre rispettivamente su Canale 5 e Retequattro. La conduttrice e giornalista comincia la stagione televisa 2019 2020 con la puntata speciale “Il diritto all’identità”. Ecco tutte le anticipazioni.

Forum “Il diritto all’identità” su Canale 5: le cause giudiziarie

Domenica 8 settembre 2019 alle ore 14.00 Barbara Palombelli torna con “Forum“. Eccezionalmente di domenica, il tribunale più longevo del piccolo schermo riparte su Canale 5 con la puntata speciale dal titolo “Il diritto all’identità“.

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, con un’edizione che ha infranto la media di 1.500.000 di spettatori con uno share del 18%, Forum dà il via alla nuova stagione con una puntata dedicata al concetto d’identità declinato nelle sue diverse forme.

Barbara Palombelli è pronta a raccontare, grazie alla presenza dei giudici e di ospiti illustri, nelle tre cause giudiziarie alcuni argomenti di carattere nazionale. La prima causa sarà incentrata sul tema della vita. Si parlerà di un argomento importante e su cui ancora oggi si discute tantissimo: la conservazione e lo scambio di embrioni. Non solo, si parlerà di fecondazione artificiale tra contrari e favorevoli. A giudicare la causa il giudice Melita Cavallo.

La disabilità, invece, è al centro della seconda causa giudiziaria con la storia di una donna che, finita su una sedia a rotella, si trova in grandissima difficoltà e richiede l’aiuto dei suoi figli. A decidere sull’esito della storia sarà ancora una volta Melita Cavallo. Infine nella terza causa si discuterà di furto d’identità sulla Rete, un tema di cui si è parlato a lungo negli ultimi mesi dopo il caso Pamela Prati – Mark Caltagirone. A decidere sarà il giudice Bartolo Antoniolli.

Forum 2019 2020, i giudici

Per l’edizione speciale in onda “di domenica”, Forum torna ad occuparsi di temi importanti e di carattere nazionale. Argomenti di dibattito che spesso dividono l’opinione pubblica. Come sempre il tribunale più famoso del piccolo schermo affronta questi temi in modo del tutto imparziale, portando in video storie di vita quotidiana che troveranno una soluzione grazie all’arbitrato di una squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Nino Marazzita, Simona Napolitani, Gianfranco D’Aietti e la new entry Bartolo Antoniolli.

Nel cast di Forum 2019 2020 ritroviamo Barbara Palombelli e la squadra dei “ragazzi di Forum” con Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Edoardo Donnamaria e Ladislao Liverani. Spazio anche a Giulietta Campesi, la giovane influencer che rappresenterà il mondo del web e dei giovanissimi. Confermata anche la presenza nel cast dei giornalisti Claudio Giambene, Giulia Lea Giorgi.

Ricordiamo che l’appuntamento speciale di “Forum Il diritto all’identità” andrà in onda domenica 8 settembre su Canale 5, mentre la 35esima edizione de Lo Sportello di Forum prenderà il via da lunedì 9 settembre dalle ore 14.00 su Retequattro.