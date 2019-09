Barbara Palombelli fa il tris su Mediaset. La conduttrice e giornalista, infatti, sarà alla guida di ben tre programmi di successo come “Stasera Italia”, “Lo sportello di Forum” e “Forum” che per l’occasione andrà in onda eccezionalmente anche di domenica. Ecco quando è prevista la puntata speciale.

Forum, edizione speciale su Canale 5: ecco quando

Il tribunale televisivo di Forum torna su Canale 5 con una puntata speciale in onda domenica 8 settembre alle ore 14.00. Si tratta di un appuntamento ben diverso da quello trattato nella cause dello “Sportello” visto che Barbara Palombelli si occuperà di tutti quei casi che riguardano il diritto all’identità.

Confermatissima quindi la presenza della Palombelli nei palinsesti Mediaset 2019-2020 nonostante la sua ‘assenza’ nel promo televisivo trasmesso alcuni giorni fa su Rete 4. Un’assenza che ha fatto preoccupare, e non poco, i tantissimi fan della giornalista e conduttrice assente semplicemente per dei motivi logistici visto che si trovava in vacanza con la famiglia.

Non c’è da preoccuparsi quindi: Barbara Palombelli si conferma una delle indiscusse regine dell’autunno televisivo di Mediaset con ben tre programmi all’attivo.

Barbara Palombelli, tris di programmi su Mediaset

Il suo “debutto televisivo” è fissato per domenica 8 settembre 2019 con la puntata speciale di “Forum” che sostituisce momentaneamente la “Domenica Live” di Barbara D’Urso. Poi da lunedì 9 settembre la Palombelli riprende il suo consueto impegno quotidiano con altri due programmi di punta delle reti Mediaset.

In primis “Stasera Italia” che la giornalista conduce dal lunedì al venerdì dalle 20:30 alle 21:25 su Rete 4. Poi vi è “Lo Sportello di Forum” in onda alle ore 14.00 sempre sulla stessa Rete.

La giornalista e conduttrice torna poi con il consueto appuntamento quotidiano di “Forum”, programma televisivo di tipo giuridico non istituzionale. La trasmissione prenderà il via l’8 settembre e poi verrà trasmessa regolarmente da lunedì 9 settembre. Anche quest’anno dovrà vedersela ancora una volta con il talk “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele su Rai1.