Cosa accadrà nei prossimi episodi Forbidden fruit? I fans del serial drammatico turco assisteranno alla nuova “guerra” tra Ender e Yildiz. Le due donne continueranno ad alternare momenti di complicità ad altri di tensioni. Ma cosa scatenerà questa nuova situazione? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Yildiz ed Ender su fronti opposti

Inizialmente Yildiz ed Ender non avevano nascosto la loro rivalità. Nel momento in cui la Yilmaz aveva catturato l’attenzione di Halit, tra lei e la ex dell’uomo era scoppiata una vera e propria guerra senza esclusione di colpi.

Solo quando nella vita dell’imprenditore si è affacciata una nuova fiamma, le due hanno pensato di fare fronte comune davanti a questa neo minaccia. L’arrivo di Sahika Ekinci infatti, aveva messo a dura prova il già fragile equilibrio della coppia formata da Halit e Yildiz.

La collaborazione tra le due ex rivali però non andrà avanti per molto, e ben presto tra Ender e Yildiz tornerà a prevalere quell’ostilità che aveva caratterizzato i loro primi incontri. La colpa stavolta sarà di Nadir, una new entry che scopriremo essere in combutta proprio con Sahika.

Forbidden fruit spoiler turchi: Nadir si allea con Ender

L’arrivo di Nadir, e la scoperta che si tratta dell’ex socio di Halit, metterà in forte agitazione l’imprenditore. Nel corso dei prossimi episodi scopriremo che l’uomo aveva “preparato il terreno” per il suo arrivo proprio con la complicità di Sahika. Una volta portati a termine i suoi piani la donna non gli servirà più, e Nadir farà in modo che lei lasci Istanbul in fretta e furia.

In seguito si presenterà a Halit, rivelandogli la sua vera identità e informandolo di essere diventato proprietario della metà delle azioni della Argun Holding. L’imprenditore scoprirà così che l’ex socio – che nutrirà una grande sete di vendetta nei suoi confronti – sarà riuscito ad accaparrarsi i titoli.

L’uomo non tarderà ad accorgersi che Ender sarà animata da una sete di vendetta nei confronti dell’ex marito, e per questo motivo deciderà di delegarla a fare le sue veci in azienda. La Çelebi accetterà subito la sua proposta.

Yildiz in disaccordo con Ender nei prossimi episodi Forbidden fruit

Se da un lato la sua decisione le permetterà di accaparrarsi molto denaro in poco tempo da Nadir, dall’altro scatenerà discussioni con Yildiz. La Yilmaz non gradirà affatto l’accordo stipulato tra l’ex alleata e il nuovo arrivato, e la tensione tra le due donne non tarderà a farsi sentire di nuovo.