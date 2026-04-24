Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo un gesto avventato di Yigit, che non esiterà ad abbandonare Lila in autostrada dopo una litigata. La serata, iniziata con una cena a sorpresa al ristorante, finirà così per trasformarsi in un vero e proprio incubo per la ragazza. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 25 aprile al 1° maggio

Yildiz diventa sempre più popolare sui social, e finisce per catturare l’attenzione di Selim, che le propone un contratto con la rete televisiva della quale è direttore.

Intanto Caner ed Erim pensano di sfruttare il piccolo Halit Can per conquistare qualche ragazza. Convincono così Aysel ad affidarglielo. Incontrano poi Ece e Fulja e provano a fare colpo. I loro tentativi maldestri di suscitare compassione però, non hanno l’effetto desiderato, e l’incontro si rivela un fallimento.

Trame Forbidden fruit: cena a sorpresa per Lila e Yigit

Lila e Yigit organizzano una cena a sorpresa, che però prende una piega inaspettata. Durante la serata infatti, Yigit abbandona il ristorante a causa di alcune parole di troppo di Halit.

Lila lo segue per cercare di calmarlo, ma i due finiscono per litigare. Lui se ne va lasciandola da sola in autostrada. A soccorrerla arriva la polizia, che la riaccompagna a casa.

Una volta giunta lì, Lila racconta alla sua famiglia quanto è accaduto, e tutti se la prendono con Yigit considerando il suo comportamento irresponsabile. Sahika intanto non può fare a meno di notare lo stato d’animo del ragazzo, e gli promette di aiutarlo a riavvicinarsi alla famiglia di lei. Si presenta così a Zerrin, chiedendo una seconda chance per il nipote.

Poi Sahika organizza una cena tra Lila, Yigit e Zerrin sperando di riuscire ad allentare la tensione.

Forbidden fruit, spoiler al 1° maggio

Yildiz ottiene il lavoro alla rete televisiva, nonostante il parere contrario di Halit. La coppia si trova ad affrontare nuove tensioni quando lui scopre che la compagna dovrà allontanarsi per lavoro. In realtà questo viaggio improvviso è opera di Leyla, che ha organizzato tutto nei minimi particolari.

Il piano che la giovane ha messo a punto con Sahika sembra procedere senza intoppi, al punto che Halit arriva a regalarle una casa. I due trascorrono la notte insieme.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yigit comunica a Kaya ed Ender di aver troncato la sua relazione con Lila, e che non devono più sentirsi obbligati a restare uniti per far contento lui. I due però, non sembrano avere alcuna intenzione di dividersi nuovamente.

Mentre Sahika informa Nadir che il lor piano sta funzionando alla grande, Halit parla con il suo avvocato sulla possibilità di investire fondi in una miniera in Africa.

Yildiz – mentre è a cena con Emir – incontra Enis Arikan, un attore famoso che potrebbe rivelarsi utilissimo come ospite nel nuovo canale online che la donna ha intenzione di lanciare.

Zerrin si reca nell’ufficio di Halit e vede Leyla con abiti vistosi. Insospettita dal suo look, informa Ender, che chiede al fratello Caner di pedinarla. Quest’ultimo ci prova, ma non riesce a scoprire niente di importante.