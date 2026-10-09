Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sette giorni su sette. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 10 al 16 ottobre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 16 ottobre

Ender e Caner si stanno preparando a lasciare la loro vecchia casa e chiacchierano sul matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. Poco dopo arriva Yildiz con una notizia fresca: Zehra ha deciso di divorziare da Mert.

Hasan Ali alla villa cerca di persuadere Sahika ad accettare il divorzio tramite il suo avvocato, offrendole ingenti somme di denaro. Ma lei non ha alcuna intenzione di cedere. Sahika respinge ogni proposta e continua a tormentare il marito, interpretando con entusiasmo il ruolo di moglie devota all’interno della casa. Arriva persino a vantarsi dei piatti più complessi, benché siano in realtà opera della servitù. In azienda invece, pretende di essere chiamata “signora Presidente” e inizia a impartire ordini e prendere iniziative autonome che rischiano di far impazzire Hasan Alì.

Forbidden fruit, spoiler settimanali (dal 10 al 16 ottobre)

Hasan Ali decide di approfittare della situazione disperata di Zehra. La ragazza, dopo essere stata lasciata da Mert e privata delle sue quote, si rivolge a lui in cerca di aiuto.

Il presidente sfrutta la sua fragilità per attirare Mert in una trappola. Dopo averlo minacciato pesantemente e ricattato facendo leva sul figlio che tiene nascosto, Hasan Ali lo obbliga a firmare la cessione delle sue quote. In seguito rassicura Zehra, promettendole che sarà lui a occuparsi della loro gestione.

Le iniziative di Sahika nelle prossime puntate Forbidden fruit

Sahika è sempre più decisa a impersonare la “Signora Presidente”, e organizza persino un servizio fotografico per una rivista insieme al marito.

Hasan Ali reagisce con fastidio, ma lei non si lascia affatto scoraggiare. Si dedica invece allo shopping di lusso con Ender, a cui regala un paio di orecchini. Infine, ordina a Mahmut di creare diverse pagine sulle rivista di moda su di lei, percè è determinata a costruirsi una vera e propria immagine pubblica.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Çagatay si trova a dover affrontare un problema molto serio: Cansu lo ricatta per un milione di lire, usando come arma una foto che la ritrae mentre lo bacia contro la sua volontà. L’uomo affronta la ragazza con durezza; lei nega ogni accusa, ma continua a cercarlo e a provocarlo. Temendo le conseguenze, Çagatay chiede segretamente a Sedai di procurargli degli uomini in grado di occuparsi del ricatto.

Zehra – Hasan Alì – ottiene il divorzio da Mert. Quest’ultimo si dice pentito e chiede alla ex di dargli un’altra chance. Zehra – che nel frattempo si è trasferita alla villa – ne parla con Cansu, che però non perde l’occasione per fare dei paragoni “scomodi”.

Mahmut parla con Sedai e gli dice di essere innamorato di Cansu.