Cambio programmazione Mediaset: la soap turca Forbidden fruit (titolo originale Yasak Elma) da lunedì 7 luglio andrà in onda ogni giorno con ben due episodi in daytime su Canale 5.

Forbidden fruit si allunga nel daytime di Canale 5

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà qualche modifica: a partire da lunedì 7 luglio – complice la fine di The Family 2 – la dizi turca Forbidden fruit prolunga il suo appuntamento con i fans.

La serie tv andrà in onda ogni giorno con due episodi, che prenderanno il via alle 14:19 – subito dopo Beautiful – e ci terranno compagnia fino alle 15:51 circa, quando il timone passerà all’altra serie tv turca La forza di una donna.

Forbidden fruit conquista il cuore dei fans

Il nuovo serial turco ha debuttato da pochissimi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset, ma ha saputo dimostrare subito di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare i fans italiani. Nella prima settimana di programmazione ha fatto registrare dati in costante crescita, con una media di spettatori giornaliera che si aggira intorno a 1,7 milioni e uno share che ha sfiorato il 20%.

Sebbene siano dati un po’ inferiori rispetto a quelli fatti registrare da Tradimento, Forbidden fruit ha fatto breccia nel cuore degli italiani.

Perché Mediaset ha deciso di trasmettere due episodi ogni giorno?

Il serial turco Forbidden fruit è uno dei più lunghi. In patria sono infatti state realizzate sei stagioni, e al momento l’intenzione dei vertici Mediaset sembrerebbe quella di trasmetterle tutte in daytime. Non vi sono infatti rumors su un possibile trasferimento della soap turca nella prestigiosa fascia serale di Canale 5.

La decisione arrivata da Cologno Monzese sembra quindi voler dare una sterzata alle vicende, sfruttando un periodo in cui molti altri programmi sono in ferie (e altri, come The Family 2, hanno chiuso i battenti), per arrivare così a settembre con una trama già avanzata.

Ender ha perso tutto, e ora? Tensioni a Forbidden fruit

Nei prossimi episodi della dizi turca Halit rivelerà a Ender di aver lavorato duramente per tutta la notte, e le preannuncerà una “sorpresa”. La donna non potrà immaginare il destino crudele che la attende: perderà tutto e, quando proverà a recarsi alla scuola del figlio per poter almeno parlare con lui, gli uomini assoldati dal marito glielo impediranno.

Curiosi di scoprire qualcosa di più su questa storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Forbidden fruit.