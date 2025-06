In arrivo su Canale 5 una nuova soap turca. Nel nostro Paese le serie tv turche piacciono molto per cui l’ammiraglia Mediaset, anche per quest’estate, ce ne propone una nuova dopo lo straordinario successo di tantissimi serial turchi. Stavolta dai vertici di Cologno Monzese hanno deciso di puntare su “Forbidden fruit” (Yasak Elma nel titolo originale). Scopriamo qualcosa di più sulla serie presto in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Forbidden fruit: trama della nuova serie tv turca Mediaset

Zeynep e Yildiz sono due sorelle, che conducono un’esistenza ordinaria in una piccola casa a Istanbul. Mentre la prima è piuttosto umile, Yildiz è invece una giovane molto ambiziosa, che sogna una vita di lusso. Un giorno il suo sogno sembra realizzarsi, grazie all’incontro con una donna dell’alta società. Ender Celebi – questo è il nome della nobildonna – le fa una grande offerta. Nel frattempo anche Zeynep incontra un uomo d’affari che promette di cambiarle la vita.

Cast Forbidden fruit: alcuni volti ben noti al pubblico italiano

Ormai le dizi turche sono diventate un prodotto consolidato anche nel nostro Paese, e se le prime ci donavano solo volti assolutamente nuovi, oggi in molte di esse ritroviamo attori già visti in precedenti storie. Questo è ciò che accadrà anche in Fordidden fruit, che vede nel cast personaggi già protagonisti di altre soap viste in passato.

Tra questi c’è Sevda Erginci, nota per il suo ruolo in Sei Sorelle, che qui troveremo nei panni della protagonista Zeynep Yılmaz Taşdemir. Anche Murat Aygen è un volto ormai noto al pubblico italiano, grazie alla sua interpretazione in Il dottor Alì.

Molti fans riconosceranno poi in Utku Ateş, Yiğit Ateş della serie DayDreamer – Le ali del sogno, mentre altri non faticheranno a ricollegare il volto di Ece İrtem con quello di Gizem Sezer in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Hakan Karahan è invece noto per la sua interpretazione in Love is in the Air, mentre Sarp Can Köroğlu, oltre ad aver affiancato il collega in Love is in the air, è apparso anche in Mr. Wrong – Lezioni d’amore.

Se da un lato molti di noi potranno ritrovare attori già noti, dall’altro questa soap offrirà a tutti la possibilità di conoscere anche volti nuovi, pronti a conquistare un posto importante nel panorama televisivo italiano. Ecco il cast completo personaggi principali Forbidden fruit:

Ender Çelebi, interpretata da Şevval Sam

Yıldız Yılmaz, interpretata da Eda Ece

Zeynep Yılmaz Taşdemir, interpretata da Sevda Erginci

Caner Çelebi, interpretato da Barış Aytaç

Emir Yüksel, interpretato da Serkan Rutkay Ayıköz

Asuman Yilmaz, interpretata da Melisa Dogu

Sedai Yildiran, interpretata da Bahtiyar Memili

Kumru Yildirim, interpretata da Biran Damla Yilmaz

Doğan Yildirim, interpretato da Murat Aygen

Handan Kilic, interpretata da Sebnem Donmez

Çağatay Kuyucu, interpretato da Berk Oktay

Kaya Ekinci, interpretato da Barış Kılıç

Şahika Ekinci, interpretata da Nesrin Cavadzade

Halit Argun, interpretato da Talat Bulut

Alihan Taşdemir, interpretato da Onur Tuna

Forbidden fruit: quando arriva su Canale 5 e quante puntate sono?

Distribuito su Fox in Turchia dal 19 marzo 2018 al 5 giugno 2023, arriverà nel nostro Paese il prossimo 30 giugno. La serie è composta da 177 puntate suddivise nell’arco di sei stagioni. Nel Paese d’origine ogni episodio ha la durata di 130/150 minuti, ma come sempre accade, in Italia sarà ridimensionato a 40/45 minuti per adattarlo alla versione europea.

Come anticipato la nuova serie prenderà il posto di Tradimento, sospeso per la pausa estiva.

Qualche curiosità sulla nuova dizi turca Mediaset

Le riprese sono state eseguite in diverse località di Istanbul, in particolare a Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu.

Tuttavia vi sono alcune scene nel serial turco che mostrano anche il nostro Paese. Per le riprese dell”ultima scena del 111º episodio il cast si è trasferito in Toscana.