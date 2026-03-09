Cambio palinsesto Mediaset che farà felici i tantissimi fans di Forbidden fruit: il serial turco che vede protagonisti Yildiz, Zeynep, Ender e Halit approda anche nel serale di Canale 5. Gli spettatori potranno così seguire la storia in daytime, tutti i giorni dal lunedì al sabato, e contare anche su un episodio extra in prima serata.

Forbidden fruit, l’appuntamento quotidiano su Canale 5

Da tempo ormai i fans della dizi turca sanno di poter trovare ad attenderli i loro beniamini tutti i giorni – dal lunedì al sabato – con episodi di circa 40 minuti. Le vicende di Yildiz e Zeynep sono a poco a poco entrate nel cuore dei telespettatori, rendendo questo serial turco uno dei prodotti di punta del daytime di Canale 5.

Proprio gli ottimi dati d’ascolto hanno spinto i vertici di Cologno Monzese a riservare a Forbidden fruit uno spazio importante anche in prime time. A partire da giovedì 12 marzo la serie tv andrà in onda anche la sera. Gli episodi “extra” prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 23:53 circa.

Slot orario prestigioso per la soap Forbidden fruit

Non è certo una novità il fatto che la rete del Biscione proponga appuntamenti serali con le dizi turche, anche se questa opzione viene riservata ai titoli di maggior successo. In passato a ottenere questo privilegio erano state alcune serie tra le più amate, come Terra Amara, Tradimento e Una notte nel cuore.

Più recentemente anche Io sono Farah era stata eletta a “serie tv serale di Canale 5“, e proprio l’imminente finale di questa dizi (che giungerà a conclusione venerdì 13 marzo) ha spinto i vertici di Cologno Monzese a trovare un altro prodotto in grado di intrattenere il pubblico anche nella fascia serale. E quale soap opera turca migliore di Forbidden fruit, che in questi mesi di programmazione ha già fatto registrare ottimi dati in termini Auditel, tenendo incollati davanti al piccolo schermo due milioni e mezzo di spettatori ogni giorno.

Forbidden fruit: Mediaset da una seconda chance serale alla dizi turca

La versione serale di Forbidden fruit non è una novità assoluta per i tantissimi fans. I vertici Mediaset infatti, avevano già provato nei mesi scorsi a inserirla nello slot orario più prestigioso. I risultati però, non si erano dimostrati all’altezza delle aspettative.

Le ultime rilevazioni Auditel però, hanno rappresentato una autentica sorpresa perfino per i vertici di Cologno Monzese, segnando il successo di Forbidden fruit nello slot pomeridiano. Proprio in virtù di questo ottimo coinvolgimento di pubblico, Mediaset ha deciso di dare alla soap opera turca una seconda chance anche nel serale di Canale 5.