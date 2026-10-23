La quarta stagione Forbidden fruit è ormai vicina alla conclusione, ma prima di scrivere la parola “fine” su questo capitolo accadrà qualcosa di veramente inatteso: Zehra e Caner si troveranno a dover affrontare grossi guai nelle ultime puntate. Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi.

Forbidden fruit 4, finale ad alta tensione per Zehra e Caner

Sarà un finale Forbidden fruit 4 davvero molto teso quello che attende Zehra e Caner. La quarta stagione del serial drammatico turco sta per giungere alla fine anche in Italia, ma prima di veder calare il sipario su questo capitolo assisteremo a qualcosa che ci terrà con il fiato sospeso.

Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, saprete sicuramente che Zehra Argun e Caner Çelebi finiranno per riavvicinarsi. Dopo il divorzio da Mert Kara, la giovane si trasferirà a casa del padre, dove però finirà per annoiarsi. Stanca di trascorrere intere giornate da sola, prenderà l’abitudine di recarsi frequentemente alla lavanderia gestita da Emir e Caner per conto di Yildiz. Così facendo, trascorrerà molto tempo con l’ex, e i due finiranno per rievocare il passato. Fin dalle prime rievocazioni però, Caner darà l’impressione di non aver mai completamente accantonato l’idea di tornare a essere una coppia, e se anche lei non avrà mai dato l’impressione di amarlo veramente, Caner non esiterà a esaudire ogni suo desiderio.

Accetterà così di accompagnarla in un centro commerciale, e questo farà da apripista a un grosso guaio nel quale i due saranno coinvolti.

Caner e Zehra arrestati: finale choc per la dizi turca di Canale 5

Arrivati all’ingresso del supermercato, il metal detector inizierà a suonare, e le guardie all’ingresso inviteranno Zehra a depositare la sua borsa e i gioielli. La ragazza però, non avrà alcuna intenzione di fare ciò che gli verrà chiesto, e risponderà agli addetti alla sicurezza con una frase che provocherà grandi conseguenze.

“Non ho certo una bomba” dirà Zehra con tono scherzoso, ma le guardie prenderanno molto seriamente la sua frase, tanto che sia lei che Caner finiranno in manette.

Fortunatamente per loro, si tratterà di un arreasto lampo, anche grazie all’intervento di Kaya che accorerrà in loro aiuto e riuscirà a chiarire l’equivoco, permettendo ai due di uscire di prigione. Questo inconveniente aiuterà Caner a capire che i timori del suo amico Emir sull’influenza negativa di Zehra erano più che fondati o servirà invece a riavvicinare i due ancora di più?

Per scoprirlo dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Forbidden fruit, ma possiamo anticiparvi che – se il finale Forbidden fruit si chiuderà con episodi ad alta tensione – l’inizio del quinto capitolo non sarà certo da meno. Pronti a scoprire con noi tutte le news? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.