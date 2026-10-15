Un rosso colpo di scena attende i tantissimi fans di Forbidden fruit, che nel corso dei prossimi episodi vedranno Zehra Argun e Caner Çelebi riavvicinarsi. Dopo una breve love story tra loro, i due si erano allontanati, ma presto cominceranno a trascorrere molto tempo insieme, tanto che Emir penserà che il suo amico si sia preso di nuovo una cotta per la sua ex. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: la solitudine di Zehra

Per la giovane Argun non sarà facile combattere la solitudine dopo aver visto fallire il suo matrimonio con Mert Kara, e aver assistito alla partenza frettolosa di lui dopo il fallimento del ricatto messo in atto ai danni di Çağatay Kuyucu.

Per sentirsi meno sola, Zehra deciderà di traferirsi a casa del padre Hasan Alì. Qui troverà Şahika Ekinci che riuscirà a convincerla di essere la responsabile della morte di Mahmut. La giovane avrà ricordi molto confusi perchè era intontita dai farmaci, e per questo non solo si convincerà di essersi macchiata dell’orrendo delitto, ma sarà anche grata alla Ekinci per averla difesa.

Ben presto però anche Şahika se ne andrà, costretta a lasciare la villa dopo aver dovuto firmare i documenti per il divorzio con Hasan Alì. A quel punto lo spettro della solitudine tornerà a perseguitare Zehra, che però troverà ancora una volta una soluzione.

Zehra si riavvicina a Caner: news Forbidden fruit

Stanca di stare da sola, Zehra deciderà di recarsi alla lavanderia gestita da Emir e Caner per commissionare loro il lavaggio di alcuni abiti. Giunta lì, incaricherà uno sconosciuto di parcheggiarle la macchina, e lui la posizionerà in divieto di sosta. In pochi minuti sul luogo arriverà il carro attrezzi che porterà via l’auto. Per recuperarla, Zehra dovrà recarsi al deposito, e Caner si offrirà di accompagnarla.

Risolta la questione, i due si soffermerano a parlare del passato in comune e il ragazzo le ricorderà che si era detto pronto a sposarla se lei non avesse trovato un marito all’altezza. Zehra risponderà facendogli notare che starà ancora rimettendo insieme la sua vita, dopo la fine del matrimonio con Mert, ma si dirà anche grata per la presenza del ragazzo, l’unico che – nonostante tutto – le rimane sempre accanto.

Emir preoccupato dell’amicizia tra Zehra e Caner: spoiler Forbidden fruit

Il riavvicinamento di Çelebi alla ex non sfuggirà all’occhio attento di Emir, che apparirà molto preoccupato per l’amico. Nel tentativo di impedirgli di commettere gli stessi errori del passato, gli ricorderà quanto ha sofferto dopo la fine della relazione e lo inviterà a riflettere bene prima di fare qualsiasi mossa.

Il fratello di Ender però, sembrerà di nuovo conquistato dalla possibilità di avere un’altra storia d’amore con Zehra e – anche se al momento non possiamo sapere se darà o meno ascolto ai consigli di Emir – possiamo anticiparvi che all’orizzonte potrebbe prospettarsi una nuova love story. Curiosi di scoprire di più su questa avvincente trama? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Forbidden fruit in arrivo dagli spoiler turchi.