Nuovo cambiamento nel palinsesto Mediaset: Forbidden fruit andrà in onda anche nel weekend. La decisione presa dai vertici di Cologno Monzese rende felici i tantissimi fans della serie tv turca, che potranno così trovare ad attenderli i loro beniamini 7 giorni su 7 nella rete ammiraglia Mediaset.

Forbidden fruit nel weekend: la novità di settembre 2025 in casa Mediaset

Con l’avvicinarsi dell’autunno, la programmazione Mediaset subisce alcune modifiche. Oltre al ritorno di alcuni programmi ormai “storici” il palinsesto di Canale 5 ha dovuto fare i conti anche con un altro evento: la fine di If you love. La soap turca che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate nei giorni feriali e nel weekend ha scritto la parola “fine”, lasciando un vuoto importante nella programmazione feriale e festiva Mediaset.

Lo slot orario lasciato libero dalla “cugina” turca sarà interamente occupato dalle vicende di Halit e Yildiz. Forbidden fruit infatti non solo allungherà l’appuntamento pomeridiano feriale su Canale 5, ma ci terrà compagnia anche nel weekend.

Nuova programmazione Mediaset: Forbidden fruit in onda 7 giorni su 7

Come cambia la programmazione Mediaset dal 6 settembre? Subito dopo Beautiful le redini passeranno alla dizi turca incentrata su Yildiz, Halit ed Ender, che ci regalerà ogni giorno episodi della durata di circa un’ora ciascuno. A seguire andranno in onda, dal lunedì al venerdì, le puntate inedite di un’altra serie turca: La forza di una donna, che dal 1° settembre anticipa e viene trasmessa alle 15:50 circa.

Nel weekend invece, gli appassionati di serie tv turche potranno contare su un’altra dizi, anche se in un orario leggermente diverso. Nel fine settimana a tenerci compagnia sarà Innocence, che prenderà il via alle 17:26 e proseguirà fino alle 18:35 circa.

Questi i nuovi orari Forbidden fruit dal 6 settembre:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 15:30 circa

sabato e domenica dalle 14:40 alle 15:32 circa

Nuove emozioni nelle prossime puntate Forbidden fruit in onda su Canale 5

La notizia di puntate più lunghe e della messa in onda anche nel fine settimana di Forbidden fruit, arriva in un momento in cui le trame dell’amatissima soap stanno tenendo i fans incollati davanti al teleschermo.

Tra gli eventi che rischieranno di sconvolgere la vita dei protagonisti ce ne sarà uno che ci terrà con il fiato sospeso: Halit infatti, deciderà di divorziare da Yildiz dopo avere scoperto la vera identità di Kemal. L’uomo però saprà bene che il divorzio provocherebbe uno scandalo, e preferirà aspettare, mantenendo in piedi un matrimonio di facciata. Nel frattempo anche Zeynep e Alihan saranno tornati insieme, ma la loro felicità sarà offuscata dal desiderio di vendetta di Hira.

Come si evolveranno queste trame, che vedono protagoniste le due sorelle? Per scoprirlo dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Forbidden fruit, ma possiamo anticiparvi che saranno due vicende che ci coinvolgeranno e che ci terranno compagnia per diverse settimane.