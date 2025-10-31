Da tempo i fans di Forbidden fruit sospettavano che Ender Çelebi nascondesse qualcosa, e i prossimi episodi confermeranno che quella sensazione era corretta. Il segreto di Ender. a lungo custodito e nascosto perfino al fratello Caner, sta per venire alla luce. Possiamo anticiparvi che si tratterà di un evento talmente importante, da riuscire a scombussolare ulteriormente gli squilibri familiari, già molto precari. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit, spoiler turchi: Kaya è il padre di Emir?

La decisione di Halit di nominare Kaya Ekinci nuovo CEO della Holding apre una nuova storyline dai risvolti imprevedibili. L’uomo infatti giunge in città determinato a dimostrare di essere all’altezza del ruolo che gli è appena stato assegnato, ma ben presto sarà protagonista di un nuovo intrigo.

Scopriremo infatti che Kaya è cresciuto nello stesso quartiere di Ender, e che in passato ha avuto una relazione con Ender, cosa della quale Halit è all’oscuro. Tulin – dipendente della Holding con la quale il nuovo arrivato non tarda a stringere amicizia – è al corrente di questo fatto e, proprio a causa di qualche chiacchera di troppo, spinge Kaya a sospettare di essere il padre biologico di Emir.

Kaya ha un confronto con Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit

Chi meglio di Ender può confermare o smentire i sospetti di Kaya? L’uomo decide quindi di affrontare la sua ex, e chiederle esplicitamente conferma dei suoi sospetti.

Çelebi smentisce, ma il CEO non è disposto a crederle semplicemente sulla parola e – dopo aver ottenuto un campione di DNA di Erim – fa fare il test. Il risultato conferma che Ender ha detto la verità: lui non è il padre biologico del ragazzo!

Proprio nell’istante in cui Kaya legge i risultati, Ender entra nella sua stanza e – vedendo che l’uomo ha effettuato il test del DNA senza prima informarla – va su tutte le furie.

Çelebi ribadisce ancora una volta al CEO di non aver mai avuto alcun figlio da lui, e se ne va sconvolta. La donna sale su un taxi per tornare a casa, e durante il viaggio ha un flashback che svela che in realtà ha detto a Kaya solo una mezza verità.

Ender ha un altro figlio: spoiler choc a Forbidden fruit

Kaya non è il padre di Emir, ma non è proprio vero che i due non hanno alcun figlio. Attraverso un flashback scopriamo infatti che – prima di partorire Emir – Ender ha dato alla luce un altro figlio che ha dato in adozione, e che il padre biologico è proprio Kaya.

Arrivata a casa la donna racconta quanto accaduto molti anni prima a suo fratello Caner, e gli confessa che il bambino era proprio figlio di Kaya!

Al fratello la donna dice di aver scelto di darlo in adozione dopo che lui aveva deciso di abbandonarla e recarsi in America per studiare. Una volta tornato, i due avevano ripreso a frequentarsi, ma Ender non gli ha mai detto del bambino. Quando poi Kaya l’ha di nuovo lasciata lei ha sposato Halit e dalla loro unione è nato Emir. La donna ribadisce di non avere idea dove si trovi il ragazzo nato dalla relazione con Kaya, ma non possiamo affatto escludere che lui – prima o poi – decida di farsi vivo.