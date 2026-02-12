La cattiveria di Şahika non accennerà a diminuire, anzi. Nel corso dei prossimi episodi di Forbidden fruit la vedremo infatti portare a termine un piano davvero ingegnoso, per mettere per sempre fine al possibile ritorno di Yildiz al fianco di Ender. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: lo scambio di culle

L’inizio della terza stagione della dizi turca ci ha fatto fare un salto temporale di otto mesi. Abbiamo così scoperto che – alla festa di fidanzamento tra Halit e Şahika – si è presentata Yildiz sostenendo di aspettare un figlio dall’uomo.

Al di la della sorpresa, l’imprenditore si mostrerà elettrizzato all’idea di diventare padre per la quarta volta. La sua reazione però, non sfuggirà alla nuova compagna, che elaborerà presto un piano per eliminare la sorella di Zeynep dalla sua vita.

Cosa escogiterà stavolta Şahika? La donna non esiterà a scambiare il bambino appena partorito da Yildiz con quello di un’altra coppia!

Quando Yildiz sarà sottoposta in clinica a un parto cesareo, la dark lady sostituirà il piccolo Halitcan con un altro neonato, figlio di una coppia in partenza per l’estero. In questo modo, la donna sarà convinta che mai, in nessun caso, la sorella di Zeynep potrà ritrovare il figlio vero.

Şahika porta a termine il suo piano: news Forbidden fruit

Dopo lo scambio di culle, Şahika inizierà a instaurare nella mente di Halit l’idea che il bambino possa non essere suo figlio. L’imprenditore non tarderà a nutrire dei sospetti sulla versione fornita dalla ex, e per questo farà fare un test di paternità.

L’esame del DNA darà ovviamente esito negativo, e lui a quel punto affronterà duramente la sorella di Zeynep, accusandola di averlo sempre ingannato.

Yildiz – da parte sua – non avrà dubbi che la versione data all’ex marito sia giusta – e sospettando che dietro vi sia lo zampino di Şahika deciderà di ripetere l’esame in un altro laboratorio.Anche stavolta però, i risultati non saranno quelli sperati.

Yildiz riuscirà a dimostrare la verità? Il futuro della dizi turca

Inizialmente Yildiz farà fatica a credere a quel secondo test del DNA, ben sapendo che il padre sarà proprio Halit. La donna non riuscirà a spiegarsi come sia possibile che gli esami effettuati non dimostrino la paternità dell’imprenditore e – pur sospettando che sotto a tutto quanto vi sia lo zampino di Şahika – non potrà certo immaginare che la donna sia arrivata a fare uno scambio di culle.

Al momento li spoiler turchi non rivelano se Yildiz riuscirà a scoprire come siano davvero andate le cose. Se anche voi siete curiosi di scoprire qualcosa in più su questa storyline, continuate a seguirci.