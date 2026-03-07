Sarà un momento di forte tensione quello al quale assisteranno i fans di Forbidden fruit. Nel corso delle prossime puntate, presto in onda su Canale 5 infatti, vedremo infatti un matrimonio lampo tra Yigit e Lila. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Yigit chiede la mano di Lila

Il sentimento di Lila nei confronti di Yigit porterà a svolte inaspettate nel corso dei prossimi episodi Forbidden fruit. La ragazza infatti, noterà un cambio di atteggiamento di lui nei suoi confronti, e quando il ragazzo si impegnerà a portare a termine un progetto universitario che lei troverà abbastanza complesso, inizierà a fantasticare sul loro futuro insieme.

Decisa a scoprire cosa provi davvero lui nei suoi confronti, lo affronterà a quattrocchi, minacciandolo di chiedere a suo padre di mandarla a studiare all’estero se lui non ammetterà i suoi sentimenti. Davanti all’aut aut di Lila, Yigit cederà e ammetterà di amarla. Tra i due scoccherà un bacio, seguito subito dalla richiesta del giovane di ufficializzare la loro unione con una cerimonia civile in municipio.

Le nozze celebrate in gran segreto faranno infuriare Halit.

Yigit e Lila “vittime” di Sahika nelle prossime puntate Forbidden fruit

Yigit amerà veramente Lila oppure la sua richiesta di matrimonio sarà dettata da Sahika? Già in passato abbiamo potuto vedere come il giovane sia disposto a tutto pur di accontentare la dark lady, e anche stavolta dietro questa mossa avventata vi sarà il suo zampino.

Sahika infatti chiederà a Yigit di sposare la giovane, promettendogli in cambio di rivelargli l’identità del padre. Ma quali saranno gli obiettivi della donna? Con questa mossa conterà di riuscire a isolare Halit dalla sua famiglia, obiettivo centrato in pieno visto che Argun non esiterà a chiudere i rapporti con i due giovani, una volta scoperto che si saranno sposati in segreto.

Yigit lascia Lila dopo una notte insieme: trame turche Forbidden fruit

Con molta probabilità Yigit avrà sposato Lila senza amarla, ma solo per soddisfare i capricci di Sahika, visto che non esiterà a lasciarla dopo la prima notte insieme.

Il giovane si giustificherà con la moglie dicendole che il loro rapporto non potrà funzionare, visto che vengono da due mondi completamente diversi. Con questa scusa Yigit lascerà la casa coniugale subito dopo la prima notte di nozze, lasciando Lila sola e disorientata. La ragazza non potrà contare neppure sull’appoggio del padre, visto che lui avrà tagliato definitivamente i rapporti.

Ma almeno questa mossa si rivelerà utile a Yigit per scoprire l’identità di suo padre? Occhio perché la verità arriverà a breve, e in modo del tutto inaspettato. Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi qualche dettaglio su questa nuova storyline.