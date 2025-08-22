Nuove tensioni in arrivo nella serie tv turca Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi, presto in onda su Canale 5, Alihan Taşdemir si troverà al centro di una vendetta di Hira, la pilota di aerei con la quale ha avuto un breve flirt. La donna non prenderà affatto bene la relazione dell’imprenditore con Zeynep e metterà in atto un piano che potrebbe costare molto caro all’uomo.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Alihan ha un breve flirt con Hira

La storyline prenderà il via nel momento in cui Hira verrà assunta come pilota di aerei alla Falkon Airlines, la compagnia di Alihan. L’imprenditore non tarderà a notare la neo assunta, e mosso dal desiderio di voltare pagina dopo la rottura con Zeynep (che nel frattempo avrà iniziato a uscire con Cem), proporrà a Hira di uscire insieme.

Tra i due inizierà così una storia d’amore, destinata però ad avere breve durata. Alihan infatti non riuscirà a dimenticare la sua ex.

Alihan torna con Zeynep nelle prossime puntate Forbidden fruit

Alihan Taşdemir deciderà di tornare sui suoi passi e – dopo essersi reso conto di non riuscire a dimenticare Zeynep – andrà da lei pregandola di dare alla loro storia d’amore una seconda chance.

Lei da parte sua non potrà negare di provare lo stesso sentimento per l’imprenditore, e accetterà quindi la sua proposta. Ben presto i due decideranno di portare la loro relazione a un livello superiore: Alihan le chiederà di diventare sua moglie.

Forbidden fruit, spoiler: la vendetta di Hira

La fine della relazione con Alihan e la notizia che lui e Zeynep si sposeranno, non piacerà affatto a Hira. Sebbene la liason con l’imprenditore sia ormai conclusa, la donna reagirà accusando la futura sposa di averla usata, e di aver finto di essere sua amica solo per riconquistare Taşdemir.

Quest’ultimo si consulterà con Hakan Kurtuluş – il suo fidato socio – e insieme decideranno di licenziare in tronco Hira. Il gesto non farà che aumentare la tensione, portando la giovane pilota di aerei a fare un gesto sconsiderato. Hira riuscirà a prendere il controllo di un aereo sul quale viaggerà Alihan (intento a raggiungere Ankara per un colloquio di lavoro) e lo minaccerà: se lui non accetterà di lasciare Zeynep e tornare con lei, Hira farà precipitare l’aereo!

A terra nel frattempo il personale si accorgerà che il volo sarà scomparso dai radar, mettendo in allarme tutti. I timori diventeranno certezze nel momento in cui alcuni passeggeri – presenti in aeroporto al momento del decollo – affermeranno di aver visto Hira imbarcarsi. Tutti – compresa Zeynep – capiranno così cosa sia successo, ma intanto la donna sarà lassù, a tantissimi chilometri d’altezza, con Alihan in ostaggio. Si salverà? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler ci porteranno altre news sulla dizi turca Forbidden fruit.