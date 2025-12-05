Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al sabato in daytime. Cosa accadrà nella ventesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dall’8 al 12 dicembre.

Forbidden fruit, trame al 12 dicembre

Zehra è più che mai confusa, e non sa più cosa pensare della sua relazione con Kemal. Lui, da parte sua, prova a riconquistarla, ma deve fare i conti con Halit, determinato a porre fine a quella storia. E mentre il padre della donna le fa capire chiaramente che deve lasciare Kemal, lui cerca aiuto in Ender.

Tuttavia la sua richiesta potrebbe cadere nel vuoto, visto che lei – ora che è riuscita a entrare nel consiglio di amministrazione – non ha alcuna intenzione di muovere un dito per lui.

Forbidden fruit news:

Dundar organizza la sua festa di addio al celibato in un locale molto elegante nel quale si esibiscono cantanti romantici, e invita anche Alihan e Hakan. Non appena Yildiz scopre cosa ha fatto il futuro cognato, decide di fare lo stesso, e organizza una festa di addio al nubilato per sua sorella Zeynep.

Ma la futura sposa ha altro a cui pensare, visto che scopre che Alihan ha intenzione di trasferirsi in America e ricominciare una nuova vita. Poco dopo lo vede parlare con Erif, un a sua ex compagna di università. Lei e Alihan decidono di frequentarsi.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 12 dicembre

Zeyne rivede Erif al ristorante, in occasione di una cena con Dundar alla quale partecipano anche Caner ed Emir. Non appena vede la nuova fidanzata di Alihan insieme al suo ex, la donna si trova a reprimere una fitta di gelosia.

Yildiz chiede a Halit il permesso per acquistare un regalo per la sorella, e lui acconsente purché si tratti di un oggetto modesto. La donna si reca in gioielleria e qui incontra Ender. Le due finiscono per punzecchiarsi, e Yildiz acquista un regalo che è molto più costoso di quanto aveva preventivato. Quando poco dopo Halit controlla i conti, tra di loro scoppia un violento litigio.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

L’addio al celibato di Dundar ha un finale che lui stesso non si sarebbe mai aspettato. Dopo una rissa scoppiata durante la festa lui, Caner, Emir, Hakan, Kurban e Alihan vengono arrestati. L’avvocato di quest’ultimo riesce a farli rilasciare, ma la strana complicità tra Alihan e Dundar spinge Zeynep a riflettere sull’imminente matrimonio.

Nel frattempo Mustafa mette alle strette Asuman e riesce a scoprire la verità: Yildiz è sposata con Halit. Furioso minaccia di recarsi da lei e la donn atenta di fermarlo accoltellandolo. Halit e Yildiz si recano al commissariato di Bursa, dove la donna riesce a parlare con la madre. Appreso il fatto che Mustafa è suo padre però, se ne va indignata, giurando ad Asuman di non volerla più rivedere.