Forbidden fruit la nuova soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, sta entrando nel vivo. Dopo essere arrivata lo scorso 30 giugno su Canale 5. ha già ampiamente dimostrato di avere tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico italiano. Cosa accadrà nella seconda settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 7 all’11 luglio.

Forbidden fruit, trame all’11 luglio

Nel corso dei nuovi episodi della dizi turca assisteremo a una rivelazione che Halit farà a Ender: l’uomo le confiderà di aver lavorato tutta la notte a un progetto importante, e proseguirà dicendole che presto riceverà una sorpresa.

Nel frattempo Alihan affronterà Zeynep, e le rimprovererà il fatto di avere assunto un’assistente che non ha alcuna competenza, lasciandosi impietosire. Zeynep proverà a difendersi, ma Alihan le farà subito notare che l’ambito lavorativo non è il posto giusto per i sentimentalismi.

Il piano di Ender fallisce nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ender cercherà di incastrare Halit accusandolo di adulterio. Ad aiutarlo in questa impresa ci saranno Yildiz e l’avvocato Ahu. Halit però si dimostrerà una persona difficile da incastrare e – dopo aver appreso le intenzioni di Ender – riuscirà a ribaltare la situazione, costringendo quest’ultima a cedere. Il suo stratagemma gli permetterà di ottenere una firma sulle carte del divorzio, imponendo alla donna condizioni molto severe.

Ender dovrà rinunciare all’accesso nella casa, sarà costretta a limitare i suoi contatti con il figlio Erim, e sarà obbligata a trasferirsi nel quartiere vecchio, senza poter più fare affidamento sulle carte di credito che verranno bloccate.

Quando poco dopo Ender cercherà di vedere il figlio all’uscita della scuola, sarà bloccata dagli uomini di Halit. Alla sera deciderà poi di mettere i ragazzi al corrente della situazione. La notizia dell’imminente divorzio farà felice Zehra, che penserà di ottenere così il controllo della casa. La sua gioia non sarà condivisa da Erim, che non riuscirà a comprendere l’egoismo della madre.

Trame Forbidden fruit, spoiler all’11 luglio

Halit inviterà a cena Yildiz, ma questa rifiuterà l’invito per poter proseguire a mettere in atto il piano studiato con Sengul. I due cercheranno di far legare a lei Halit, e per riuscirci avranno bisogno anche della complicità di Zeynep. Quest’ultima sarà costretta a licenziare Yeter, su ordine di Alihan, e si stupirà quando verrà a sapere he lui avrà già trovato alla donna un nuovo lavoro.

Intanto, Halit invierà il suo collaboratore a casa di Yildiz e Zeynep, ma Yildiz lo caccerà, invitandolo a non farsi più vedere.

Forbidden fruit, trame settimanali

Ender sarà devastata all’idea di aver perso tutto, e non se la sentirà di uscire neppure di casa. Suo fratello Caner, suo fratello andrà a trovarla e la troverà depressa. Lui insisterà affinchè la donna riprenda in mano la propria vita e si vendichi di Halit. Yildiz – nel frattempo – proverà a proteggerla dai tentativi di Halit di avvicinarla, rifiutando (per la seconda volta) un pacco destinato a lei.

Caner cercherà di tirarle su il morale invitandola a cena, ma nel locale nel quale si recheranno incontreranno Zehra, che non perderà l’occasione per fare commenti al veleno sull’esclusione di Ender dall’alta società. Lei reagirà facendole uno sgambetto, ma la scena sarà ripresa da Caner e inviata a un giornalista. Quando Halit leggerà la notizia sul quotidiano si infurierà con Zehra.