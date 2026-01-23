Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 24 al 30 gennaio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame ci saranno le discussioni tra Halit e Yildiz, che culmineranno quando Argun caccerà la donna di casa, e inizierà le pratiche per divorziare da lei. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit.

Anticipazioni Forbidden fruit: Halit caccia Yildiz da casa

La storyline che sarà al centro delle trame la prossima settimana prenderà il via nel momento in cui Sitki mostrerà a Halit il video dell’incontro tra Sevda e Yildiz. Le immagini mostreranno chiaramente i due mentre si scambiano una busta con del denaro. Tra l’incuriosito e il sospettoso, Halit deciderà così di chiedere a Sevda i motivi di quello “scambio”. L’imprenditore lo farà davanti al suo avvocato.

Sevda inizialmente tenterà di negare, ma in seguito sarà costretta ad ammettere di aver ricevuto i soldi da Yildiz per sedurlo, con l’obiettivo di riuscire a ottenere una somma maggiore in caso di divorzio. A quel punto Halit sarà furioso con la moglie, e tornato a casa la costringerà a lasciare l’appartamento e inizierà le pratiche per separarsi da lei.

Yildiz si rifugia da Emir nelle prossime puntate Forbidden fruit

Senza più un tetto sulla testa, Yildiz si recherà in un albergo, intenzionata a prenotare una stanza. NBen presto però scoprirà che tutte le sue carte saranno state bloccate. Sola e senza soldi, penserà di cercare un alloggio temporaneo a casa di Emir.

Poco dopo la donna incontrerà Sahika, che le consegnerà i risultati del test del DNA dai quali risulterà che Ender è sua madre. Rimane ancora un quesito da risolvere, e Sahika decide di confrontare un campione di capelli di Yigit con quelli di suo fratello, per scoprire se il padre biologico della giovane sia davvero Kaya.

Forbidden fruit, cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Halit, Kaya e Sahika saranno a cena insieme, quando verranno raggiunti da Ender. La donna dirà di voler vedere il figlio, e si mostrerà sorpresa nel trovare lì anche Sahika. Tra le due si accenderà un acceso diverbio.

Yagmur si recherà nel locale dove Yigit lavora e le dichiarerà i suoi sentimenti, precisando che non sarà in cerca di una semplice avventura.

Caner chiederà a Zehra di sposarlo, ma lei – reduce dai precedenti fallimenti matrimoniali – gli risponderà con un netto rifiuto.

Yildiz incontrerà Ender. e quest’ultima ammetterà di essere stata lei ad assumere Sevda con il compito di sedurre Halit. La loro conversazione verrà ascoltata da Kaya, che capirà così che la vera artefice dell’inganno è la Çelebi. A quel punto il giovane la affronterà, minacciandola di dire tutto a Halit.

Proprio mentre sarà in procinto di raccontare all’imprenditore cosa sia accaduto, si presenterà Sevda, che scagionerà completamente Yildiz e rivelerà che la mente del piano è stata Ender. Dopo aver ascoltato la registrazione che mostrerà chiaramente che Sevda avrà detto la verità, Halit deciderà di allontanare Ender dalla sua vita.