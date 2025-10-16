Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella quindicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 20 al 24 ottobre.

Forbidden fruit, trame al 24 ottobre

Il piano elaborato da Ender procedere alla perfezione, almeno apparentemente. Quando però riesce a rimanere finalmente sola con Irem, scopre che la ragazza è tutt’altro che ingenua e sa bene come tenerle testa.

Nel frattempo, Emir e Caner sono nei guai. I due devono sfuggire ad alcuni allibratori a cui Emir deve del denaro. Per loro fortuna, qualcuno interviene in suo aiuto proprio al momento giusto.

Mentre Halit si trova in ufficio con Zeynep, Metin svela che Ender potendo contare sulla complicità di Alihan – cerca di tramare alle sue spalle. Ender però non intende fermarsi a questo, e ha già in mente uno stratagemma per far saltare le nozze tra Kemal e Zehra.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 24 ottobre

Nel frattempo sui giornali vengono pubblicate le foto di Zehra ubriaca. La ragazza ha alzato un po’ il gomito durante una festa, e i paparazzi non si sono lasciati sfuggire lo scoop. Insinuando che Zehra abbia un nuovo fidanzato, riescono a far scoppiare uno scandalo mediatico.

La notizia si diffonde rapidamente e il mattino successivo Zehra sembra essere precipitata in un incubo. Halit la rimprovera, mentre Kemal è furioso, e decide di non rivolgerle la parola fino a quando non si sarà calmato. L’unica che le rimane vicino è Ender, che prova a consolarla dicendole che – se Kemal la ama – deve accettarla com’è.

Zeynep rassegnata nei prossimi episodi Forbidden fruit