Sarà tempo di riconciliazioni familiari nelle prossime puntate Forbidden fruit in onda dal 17 al 23 gennaio su Canale 5. Da un lato ci sarà Yildiz che riuscirà a chiarirsi con Zeynep, e sull’altro fronte Shayka si recherà a trovare suo fratello Kaya, anche se la sua mossa sarà fatta con un secondo fine. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Forbidden fruit, trame settimanali al 23 gennaio

Yildiz riuscirà a spiegarsi con Zeynep, e svelerà alla sorella le ragioni del suo comportamento. Nel frattempo una storyline parallela vedrà Shaika recarsi in azienda per un saluto al fratello Kaya. Il suo gesto però, avrà un secondo fine: capire come attirare l’attenzione di Yigit!

Shaika lascia infatti sulla scrivania del ragazzo una lettera, con la quale gli chiede di incontrarsi fuori dall’ambito lavorativo.

Matrimonio a rischio nelle prossime puntate Forbidden fruit

Mentre Sevda – seguendo alla lettera le istruzioni ricevute da Ender – continuerà il suo corteggiamento di Halit, Yildiz si troverà ad affrontare una nuova minaccia che potrebbe mettere in crisi l’equilibrio familiare. La donna dovrà fronteggiare le insidie che arriveranno dalla nuova segretaria del consorte, assunta da Ender per rovinare il suo matrimonio.

Per salvare l’unione, la donna deciderà di mettere in atto una contromossa. Si incontrerà con Shaika e insieme architetteranno un piano contro Ender. Ormai sicura che dietro l’assunsione di Sevda vi sia lo zampino di Ender, Yildiz offrirà alla donna una forte somma di denaro perché si dimetta.

Forbidden fruit, cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Zerrin si recherà a far visita ad Alihan e Zeynep, ma il suo arrivo scatenerà forti tensioni. La sorella di Alihan infatti, chiederà a Zeynep di restituirle la spilla indossata alle nozze. Ma le sorprese non saranno finite, visto che – proprio in presenza di Zerrin – Zeynep annuncerà la sua decisione di lasciare il lavoro.

Zehra e Caner decideranno di concedersi una cena romantica lontani da occhi indiscreti, ma l’arrivo di Hakan sconvolgerà i loro piani. Tuttavia quest’ultimo prometterà di mantenere il segreto e non rivelare a nessuno quanto avrà visto.

Yildiz organizzerà una festa per celebrare la guarigione di Erim, e inviterà anche Kaya e Shaika. Quest’ultima proporrà a Yigit di essere presente, magari facendosi assumere come cameriere. Shayka, fingendo di aver sbagliato stanza, finirà nello studio di Halit indossando abiti provocanti. Lui dopo non riuscità a distogliere lo sguardo dalla donna. Ma alla fine della festa la sorella di Kaya farà una telefonata, lasciando intendere che il suo misterioso interlocutore sia qualcuno coinvolto in un piano ai danni di Halit e Yildiz.