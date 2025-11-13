Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciottesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 17 al 21 novembre.

Forbidden fruit, trame al 21 novembre: Yildiz attratta da Alper

Il nuovo istruttore della palestra che frequenta Yildiz, Alper, colpisce davvero la donna. Tra i due nasce un’intesa perfetta, che si manifesta anche in un fitto scambio di messaggi e con incontri anche al di fuori della struttura.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 21 novembre

Halit parla con Zeynep, e la informa di aver deciso di nominarla co-presidente. L’uomo ribadisce la sua fiducia e la stima che nutre verso di lei.

Nel frattempo Alihan aspetta l’arrivo di Ender insieme al suo avvocato. Le carte per il divorzio sono pronte, ma lei all’ultimo minuto decide di fare un passo indietro e non concederglielo. La donna pensa invece a un piano per ricattare Yildiz e riuscire a liberarsi di Zeynep.

Alihan intanto è distrutto all’idea di aver di nuovo perso un’occasione per riconquistare la donna che ama, e manda un messaggio ad Hakan. Quest’ultimo accorre in aiuto dell’amico, e quando arriva lo trova in uno stato di profonda depressione. Alihan prova a cercare conforto nell’alcool, e la sola cosa che ottiene è perdere i sensi. A quel punto Hakan lo accompagna a casa, dove lo attende Ender. Il mattino successivo tra i due scoppia una lite violenta, al termine della quale lui se ne va.

Forbidden fruit news: Ender viene derubata

Yildiz vuole impedire a Ender di causare altri problemi, e si rivolge a Dundar. Lui accetta di sostenerla. Ender però non sembra disposta ad arrendersi, e continua a fare pressioni di Yildiz affinché lei parli con sua sorella e le lasci intendere che l’attrazione tra lei e Alihan c’è ancora. Yildiz tuttavia, preferisce prendere tempo.

In seguito Ender viene derubata: le viene sottratto il cellulare, che finisce nella mani di Dundar. Yildiz a quel punto si sente un po’ più tranquilla, ma l’altra non è disposta a cedere e incarica Caner di attivare i suoi contatti per rientrare in possesso del suo telefono. Caner va da Dundar per recuperarlo, e lui promette di fare il possibile per rintracciare il telefono. Poco dopo lo informa di non averlo trovato, mentre in realtà lo consegna a Yildiz.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Anche Erim e Ilayda devono affrontare le conseguenze di un furto, e dopo essere stati accusati di essere gli autori della sparizione di un anello vengono condotti in commissariato. Per loro fortuna, la proprietaria decide di non sporgere denuncia e i due vengono rilasciati.

Halit è furioso per quanto accaduto e fa fatica a contenere tutta la sua rabbia.