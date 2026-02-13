Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 14 al 20 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo i conflitti tra Sahika e Zehra, che porteranno a un malore della domestica Aysel. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit.

Anticipazioni Forbidden fruit: clima teso tra Sahika e Zehra

La situazione tra Sahika e Zehra è tutt’altro che distesa. Quando la Ekinci scopre che la figlia maggiore di Halit ha partecipato alla festa organizzata da Yildiz, perde il controllo e si scaglia contro di lei.

Zehra prova a difendersi affermando di stare dalla sua parte, ma le sue giustificazioni sembrano servire davvero a poco. Quando poi Aysel si sente male, la ragazza inizia a sospettare che dietro il malore vi sia lo zmpino di Sahika, e che quell’alimento fosse in realtà destinato a lei. Fortunatamente Aysel riesce a riprendersi in fretta e senza conseguenze.

Il ritorno di Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit

Mentre alla villa è in corso una festa per l’uscita del libro di Zehra, arriva Ender accompagnata dalla polizia. L’atmosfera si guasta subito, quando la donna accusa apertamente Sahika di aver tentato di ucciderla. La donna sostiene che è stata proprio lei a spingerla in mare, pur sapendo che in realtà il responsabile è Yigit.

Il ritorno di Ender dopo un lunghissimo periodo di assenz sconvolge Erim, che sentendosi tradito decide di non voler più vedere la madre.

Hakin intanto parla con Zehra e le chiede altri soldi per poter ditribuire il libro. Yildiz le suggerisce una soluzione per poterli racimolare senza coinvolgere Halit.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Il comportamento di Erim fa nascere dei sospetti in Yildiz: Sahika e Yigit stanno somministrando qualcosa al ragazzo per averlo in pugno? Quando la donna ne parla con Ender e Caner, tutti insieme decidono di scoprire la verità. Ender incarica Yildiz di prelevare un campione di sangue al figlio per poter verificare se si trovi sotto l’effetto di qualche sostanza.

Un contrattempo però manda a monte il suo piano: Sahika e Halit rientrano in anticipo e scoprono tutto! Caner intanto parla con Kaya e si scusa per averle taciuto che Ender fosse ancora viva. Zehra riesce a raccogliere i fondi per la distribuzione del libro.