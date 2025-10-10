Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella quattordicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 13 al 17 ottobre.

Forbidden fruit, trame al 17 ottobre

Yildiz, profondamente delusa dal repentino cambiamento d’atteggiamento di Kemal, sceglie di allontanarsi da lui e di troncare ogni legame. Nel frattempo, Kemal persuade Zehra a prendersi un po’ di tempo per organizzare il matrimonio senza fretta, ma Halit si mostra irremovibile e ordina che le nozze si celebrino entro due giorni.

Dündar si presenta a casa di Zeynep per trascorrere una cena romantica, ma l’arrivo improvviso di Hakan, Irem, Caner, Emir e Alihan interrompe l’atmosfera intima. L’uomo, visibilmente contrariato, non cela il suo disagio e tenta in ogni modo di rovinare la serata. Nella villa Argun la tensione è alle stelle: Yildiz e Kemal, entrambi presenti, si stuzzicano a vicenda finché, approfittando di un momento in cucina, decidono di darsi appuntamento il giorno dopo per un chiarimento segreto.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 17 ottobre

Nel frattempo, Ender si mostra determinata a chiedere l’affidamento esclusivo di Erim. Alihan la mette in guardia, ricordandole che Halit minaccia di svelare ogni dettaglio del suo passato. Colpita nel profondo, Ender confessa di aver avuto un passato difficile. Halit, deciso a portare avanti il matrimonio, insiste perché Zehra fissi immediatamente la data delle nozze con Kemal. Stanca dell’atteggiamento di Alihan, Ender si trasferisce temporaneamente da Caner ed Emir, con i quali si confida.

Halit intanto, viene informato dal suo uomo di fiducia, Sitki, che Kemal e Yildiz si sono incontrati di nascosto. Da quel momento inizia a sospettare che Kemal abbia altri interessi nei confronti di Zehra. Quando affronta la questione, Yildiz lo rassicura spiegando di aver visto Kemal solo per convincerlo a sposare Zehra al più presto. Kemal conferma la versione, riuscendo così a tranquillizzare momentaneamente Halit.

Alihan vuole scusarsi con Ender nei prossimi episodi Forbidden fruit

Alihan, pentito, cerca Ender per chiederle scusa e convincerla a tornare a casa. Ender accetta, lasciando Zeynep sbalordita. Nel frattempo, Emir si trova in una situazione difficile: il suo debito con uno strozzino è aumentato e, se non pagherà in tempi brevi, rischia gravi conseguenze.

Zehra resta sconvolta quando scopre che Halit ha fatto seguire Kemal.

Forbidden fruit, cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Ender, preoccupata per il matrimonio imminente tra Zehra e Kemal, decide di ricordare a quest’ultimo il loro vecchio accordo e, temendo che i suoi piani possano andare in fumo, mette a punto una nuova strategia per sabotare le nozze e mettere in difficoltà sia Zehra sia Halit.

Parallelamente, Ender convince Alihan a organizzare una cena con Hakan, con la speranza che quest’ultimo porti anche Irem. Tuttavia, Irem si trova proprio a casa della cugina Zeynep, che riceve una visita del tutto inattesa.