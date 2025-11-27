Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciannovesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 1° al 5 dicembre.

Forbidden fruit, trame al 5 dicembre

Yildiz tenta di incastrare Kemal mostrando a Halit delle foto che lo ritraggono con Ender, ma i suoi tentativi non hanno successo. Anche Zerrin e Lila cercano di mettere in guardia l’uomo su un possibile tradimento della compagna con Kemal, ma lei riesce a respingere le accuse.

Kemal intanto è sempre più preoccupato per la perdita economica importante che ha avuto con un investimento sbagliato, ma cerca di minimizzare la situazione con la moglie Zehra. Subito dopo l’uomo ne parla con Halit, e gli chiede di poter riavere la quota di capitale investita nella società. Quest0ultimo si dice disposto a discuterne con il consiglio d’amministrazione.

Forbidden fruit news: Dundar ufficializza la proposta di matrimonio a Zeynep

Dopo alcuni episodi che hanno scatenato la gelosia di Dundar e i chiarimenti di Zeynep, la coppia si prepara a ufficializzare la proposta di matrimonio. Messe da parte le perplessità per il legame tra la giovane e Hakan, dopo che lei lo ha rassicurato che tra loro c’è solo amicizia, Dundar si reca con tutta la famiglia a casa della fidanzata per ufficializzare la loro unione.

La madre del ragazzo, già poco incline ad accettare Zeynep come futura nuora, rimane sconvolta quando Caner rivela tutti i segreti della famiglia Argun. Zeynep si pente di avere invitato lui ed Emir e inizia a pensare che avrebbe fatto meglio a seguire i consigli di sua sorella.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 5 dicembre

Ender parla con Zerrin e le promette che concederà il divorzio ad Alihan in cambio delle azioni che lei ha consegnato a Halit. La donna mantiene la parola data, e poco dopo si reca da Alihan per firmare l’accordo di separazione.

Ma le sorprese per lui non sono affatto finite: poco dopo la donna si presenta a una riunione del consigli odi amministrazione e rivela di possedere il 15% delle azioni della Argun Holding. Questo le da il diritto di partecipare alle decisioni dell’azienda. Alihan eHalit scoprono così che Zerrin le ha ceduto le sue quote e la convocano per avere spiegazioni. La donna spiega di avere agito nell’interesse di Alihan, visto che quello era il solo modo per convincere Ender a firmare le pratiche di divorzio.

Hakan informa anche Zeynep della novità, mentre Alihan è furioso con Zerrin per la sua scelta.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yildiz escogita uno stratagemma per far credere a Ender di avere una relazione con Kemal. Il suo piano riesce e Caner confida al fratello di aver scoperto che i due si sono dati appuntamento all’hotel Moon. Quest’ultimo intravede la possibilità di annientare la donna e propone a suo fratello di pedinarli.

I due si appostano davanti all’albergo per sorprendere la coppia, ignari che Yildiz stia in realtà tendendo una trappola sia a loro che a Kemal. Ender ha avvisato Halit e Zehra, e sta aspettando che i due arrivino all’hotel e colgano la coppia sul fatto. Ma Yildiz ha programmato le cose in modo che Kemal venga sorpreso insieme a un’altra donna (che però non è lei).

Davanti a questo spettacolo, Zehra cade in preda allo sconforto: Kemal prova a difendersi accusando Yildiz ma non riesce a essere convincente.