Forbidden fruit 3, replica puntata del 18 febbraio in streaming | Video Mediaset

Da
Lucia Lusi
-
Forbidden fruit Yasak Elma

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 18 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Akin chiede a Zehra ulteriori fondi per la distribuzione del suo libro, e Yildiz le suggerisce un modo per ottenerli senza coinvolgere Halit. Ender accusa Sahika di averla spinta in mare, pur sapendo che il vero colpevole è Yigit, che decide di proteggere. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 13 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

