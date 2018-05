Focus tv, palinsesto tv di giovedì 17 e venerdì 18 maggio

Pochi giorni al debutto della nuova Focus Tv targata Mediaset e possiamo svelarvi in anteprima la programmazione di giovedì 17 e venerdì 18 maggio

Grande attesa per il lancio del nuovissimo Focus Tv, il canale che da sempre ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di storia, scienza, tecnologia, spazio e tanto altro. Dopo l’acquisto da parte di Mediaset, il canale si arricchisce di nuovi contenuti che sicuramente saranno apprezzati dai telespettatori. Scopriamo in anteprima la programmazione prevista per il debutto di giovedì 17 maggio e di venerdì 18 maggio.

Focus Tv, programmazione di giovedì 17 maggio

Da giovedì 17 maggio si accendono i riflettori sulla nuova Focus Tv targata Mediaset. Dalle ore 21.15, infatti, si accende sul canale 56 del digitale terrestre e sul canale 418 di Sky una nuova era televisiva.

Per il debutto ufficiale di giovedì 17 maggio 2018, Focus Tv ha in programma una serie di documentari, film e speciali anteprime.

Dalle ore 21.15 sarà trasmesso “A year in space” vincitore di un Premio Emmy. Il documentario racconta la missione di Scott Kelly, astronauta militare che ha vissuto un anno nello spazio a bordo della navicella Iss. Alle ore 22.30, invece, ci sarà “Beyond a year in space“, il dietro le quinte del documentario con filmati ed immagini inedite.

Alle ore 23.40 si parlerà di disastri nucleari con “Il complotto di Chernobyl“, un film documentario diretto e prodotto da Chad Gracia. Tra i protagonisti c’è Fedor Alexandrovich, artista ucraino che partendo dalla domanda: E’ possibile che l’incidente di Chernobyl sia stato l’ultimo tragico lascito della Guerra fredda? ha svolto una ricerca sul terribile incidente avvenuto presso la centrale russa. A seguire alle ore 1.15 “Lo Sapevi?“, una parentesi dedicata ad una serie di curiosità e non solo.

Alle ore 1.35 appuntamento con “Atlantide: tra storia e leggenda“, alle ore 3.00 “Profondo blu” e infine alle 5.40: “Magnifico mondo: la Terra vista dal cielo“.

Focus tv, palinsesto di venerdì 18 maggio

Venerdì 18 maggio 2018 Focus Tv comincia la sua programmazione alle ore 14.40 con “Atlantide” dedicato all’isola leggendaria. Poi alle ore 16.10 con “Profondo blu“, film – documentario che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dell’oceano e delle spiagge.

Alle ore 17.45 appuntamento con “Sotto i ghiacci della Groenlandia“, uno speciale dedicato alle ricerche condotte negli ultimi 30 anni per scoprire cosa si nasconde sotto la calotta glaciale. A seguire alle ore 18.35 “Animali truffatori“, alle ore 19.30 “Le incredibili meraviglie del pianeta” e alle ore 20.25 “Microcosmi“.

Per la prima serata, Focus Tv ha in programma: alle ore 20.55 “Baby Animals” e alle ore 21.15 “Aerei da combattimento“.

Infine alle ore 23.30 il film “A German Life“. Si tratta di un film documentario del 2016 diretto da Christian Krones e dedicato a Brunhilde Pomsel, la segretaria di Joseph Goebbels, Cancelliere del Reich.

