Momenti di tensione a Domenica Live nella puntata di domenica 10 novembre 2019. Barbara d’Urso ha ospitato Floriana Secondi – ex concorrente del Gf – e s’è parlato del caso del presunto ex fidanzato Daniele Pompili. Floriana ha chiesto che all’uomo non sia concessa replica: “Sennò me ne vado e replico anch’io ma da un’altra parte”. La Secondi sostiene di avere denunciato Pompili e lo accusa di averla ricattata. La secondi ha negato dell’esistenza di un Video Hard con il quale verrebbe ricattata. Il Video Mediaset completo dell’intervento di Floriana Secondi a Domenica Live.