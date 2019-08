Chiude “Grand Tour” di Lorella Cuccarini. L’edizione speciale estiva di Linea Verde termina con grande sorpresa una settimana prima rispetto alla iniziale programmazione televisiva. Gli ascolti flop, sottolineati anche dalla ‘nemicaamatissima” Heather Parisi, non hanno sicuramente giovato al proseguio del programma pronto a salutare i telespettatori.

Grand Tour di Lorella Cuccarini chiude: ecco il perché della Rai

Flop di ascolti per Lorella Cuccarini e il Grand Tour di Raiuno. Il programma chiude con una settimana di anticipo rispetto alla normale programmazione prevista visto che termina il 23 agosto, invece dell’iniziale data del 30 agosto.

La decisione non è però legata agli ascolti poco entusiasmanti del programma, ma ad una presa di posizione della Rai come si evince dal comunicato stampa ufficiale della tv di Stato. “Nessuna chiusura anticipata – precisa la Rai – La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntata che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto”.

Il programma, dedicato alla scoperta delle bellezze della penisola, aveva registrato durante la prima puntata una media di 2 milioni di telespettatori e uno share del 12% precipitati al 9% durante l’ultima puntata.

In realtà la decisione della Rai non sorprende e, a detta di molti, è sicuramente una conseguenza dei disastrosi ascolti del programma condotto da Lorella Cuccarini. A pensarla così anche Michele Anzaldi, il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, che su Facebook ha scritto un lunghissima post.

Michele Anzaldi su Facebook: “Flop Lorella Cuccarini in prima serata”

“Flop Cuccarini in prima serata, decisa la chiusura anticipata di ‘Grand Tour’: chi paga? Da anni la conduttrice era lontana dai teleschermi, ma la direttrice di Rai1 ha deciso non soltanto di richiamarla per un programma estivo, rivelatosi un flop, ma anche di affidarle la conduzione di una fascia strategica come il pomeriggio con ‘La vita in direttà. Una decisione arrivata dopo i giudizi più volte espressi dalla conduttrice in favore di Matteo Salvini. Se anche ‘La vita in direttà si rivelerà un flop, chi pagherà? La direttrice De Santis? No, purtroppo a pagare saranno i cittadini con il canone“.

Questa è l’accusa di Anzaldi, che prosegue sottolineando anche: ”

“È opportuno che il magistrato della Corte dei Conti che presenzia ai consigli di amministrazione Rai accenda subito un faro sulla carrellata di esterni che sta affossando Rai1 in termini di correttezza dell’informazione, di immagine della rete e ora anche in termini di ascolti, quindi di ricavi economici. Non va dimenticato che Rai1 è la rete sulla quale si regge la stragrande maggioranza degli introiti pubblicitari del servizio pubblico”.

Intanto a sollevare una vera e propria polemica circa gli ascolti flop di Lorella Cuccarini era stata pochi giorni fa la ‘nemica” Heather Parisi che su Twitter aveva sottolineato la cosa con un tweet al vetriolo:

“Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste”.

Piaccia o meno, le parole della Parisi sono state una sorta di manna dal cielo, visto che poco dopo la Rai ha deciso di chiudere il programma. Per la Cuccarini, la ‘non più amata dagli italiani’ dopo il flop di Grand Tour c’è la prova de “La vita in diretta”. Riuscirà a vincere la concorrenza di Barbara D’Urso? Oppure la Rai dovrà incassare un’altra sconfitta?