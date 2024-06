Jodie Foster è la punta di diamante di Flightplan – Mistero in volo, un film di genere thriller ricco di suspense e capace di tenere incollati alla tv fino alla fine (sebbene una parte della critica abbia giudicato migliore la prima parte della pellicola e un po’ affrettato il finale). L’appuntamento è per la prima serata di Sabato 15 Giugno su Rete 4: noi vi diciamo cosa c’è da sapere.

Flightplan – Mistero in volo: la trama in breve e il cast

Kyle si trova su un aereo insieme alla figlioletta Julie per un viaggio triste: deve riportare in patria il corpo del marito morto suicida. Ad un certo punto la donna si addormenta e quando si sveglia non solo la figlia non c’è più ma scopre che tutti intorno a lei asseriscono di non averla mai vista. La bambina è stata rapita o si tratta di follia?

Oltre alla già citata e sempre impeccabile Jodie Foster, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan, Michael Irby e Assaf Cohen.

Le principali curiosità sul film

Flightplan – Mistero in volo è un film thriller del 2005 diretto da Robert Schwentke. Le curiosità che lo riguardano sono molte, ecco le più interessanti da conoscere: